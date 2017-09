Côte d’Ivoire: Le centre antituberculeux du CHR de Bondoukou équipé d’un bâtiment de radiographie

Le centre antituberculeux (CAT) du centre hospitalier régional (CHR) de Bondoukou (Nord-est, région du Gontougo) s’est vu doté désormais d’un bâtiment pour permettre à l’appareil de radiographie de fonctionner efficacement.

Ce bâtiment, d’un coût estimé à plus de 22 millions de francs CFA, et situé sur l’axe menant dans le village de Soko a été remis samedi par le conseil régional du Gontougo. Il est connecté au réseau d’électricité et à l’eau potable. « Ce don vient combler un vide important dans la protection de la santé de nos populations », a indiqué le directeur régional de la Santé et de l’Hygiène publique, Blé Zougouri Blaise.

AIP

