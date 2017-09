Intervenant dimanche 3 septembre 2017 à un meeting de mobilisation des militants dans le cadre du troisième congrès du RRD, le maire d’Abobo Adama Toungara a remercié le premier ministre pour son amour pour Abobo.

« Vous apportez la preuve que le lion demeure toujours le lion. Quand bien même il avance à pas feutrés, il ne peut pas être pris pour un chat. Nous rassurons d’une forte mobilisation des militants d’Adjamé, Abobo, Anyama au congrès. Il est impératif pour ces trois communes qui sont des triplés et qui ont vécus de affres de la crise militaro-politique et qui renaissent aujourd’hui, de se mettre ensemble pour conjuguer une action politique forte d’hommage et de reconnaissance à Alassane Ouattara. Alassane nous a donné la liberté de mouvement. De nous habiller dans la tenue de notre choix et de faire nos prières dans la sérénité », a-t-il dit.

Adama Toungara avait à ses côtés les maires d’Adjamé, Youssouf Sylla, et d’Anyama, Amidou Sylla.

Hilaire Gueby

afrikipresse

