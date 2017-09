Côte d’Ivoire: Une déclaration de Soro annoncée avant le Congrès du Rdr, colloque de réconciliation à Paris reporté

« En raison des imprévus du calendrier politique ivoirien, notre Colloque International de Paris sur le Pardon et la Réconciliation en Côte d’Ivoire, prévu pour les 9-10 septembre 2017, est reporté à une date ultérieure. Vous serez incessamment informés des nouvelles dispositions », a publié sur sa page Facebook ce lundi 4 septembre 2017 , Franklin Nyamsi, conseiller spécial de Guillaume Soro et coordinateur du colloque.

D’abord prévu les 9 et 10 juillet 2017, le colloque avait été programmé pour septembre au cours d’une conférence de presse organisée le 24 juin à Paris, qui avait été perturbée par des partisans de l’ex président, Laurent Gbagbo. Le colloque qui est une initiative du CICAN-CI ( Club international des conférences de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire)devait se tenir sous la présence effective de Guillaume Soro, Président de l’Assemblée nationale, qui se trouve toujours en Europe en ce moment. Les dates du colloque étaient pratiquement les mêmes que celles du Congrès du Rdr. Maintenir le Congrès et la présence effective de Guillaume Soro , signifiaient clairement que le député élu à Ferké et Président de l’Assemblée nationale sous la bannière du Rdr, ne serait pas au Congrès du parti qui l’a parrainé.

Sur cette question de la présence ou non du chef du parlement ivoirien au Congrès du Rdr, Lawrence Atiladé, assistant de Franklin Nyamsi maintient encore le suspense , alors que pour des observateurs le refus de tenir concomitamment le colloque, montre que Guillaume Soro a déjà tranché, sauf nouveau cas de force majeur : « La présence ou l’absence du PAN au congrès du RDR des 9 et 10 septembre, dépend du RDR lui-même. Dans les prochains jours, le PAN va donner sa position sur le congrès. Ca sera avant le 9 septembre. Il dira s’il y sera ou pas. Restons à l’écoute ».

Philippe Kouhon

Afikipresse

