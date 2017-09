Côte-d’Ivoire: Amadou Gon défend les 174 milliards d’investissement à Abobo

Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, a présidé, dimanche, à Abobo, un meeting de reconnaissance des populations de cette commune au Président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions au profit des habitants des communes d’Abobo, Adjamé et Anyama.

Il a rappelé que le Chef de l’Etat a promis d’investir environ 174 milliards de FCfa dans le cadre du Plan d’urgence pour la commune d’Abobo. « Le plan Ado est une intervention globale d’environ 174 milliards de Fcfa d’investissements avec des composantes santé, route, eau potable, éducation, électricité… », a indiqué Amadou Gon Coulibaly. Le Premier ministre est revenu sur le rôle prépondérant joué par les militants de base du parti dans l’élection du Président Alassane Ouattara.

Il a surtout salué leur lutte héroïque depuis les premières heures et lors de la crise post-électorale. Pour la justesse de ce combat mené dans les moments de braise, le Premier ministre a dit aux militants républicains et à l’ensemble des populations que « Le Rdr n’a pas oublié Abobo! Le Rdr n’a pas oublié Anyama! Le Rdr n’a pas oublié Adjamé! Le Rdr n’a oublié personne… ».

Le chef du gouvernement a insisté sur les programmes de développement et d’infrastructures socio-économiques engagés par le Président de la République à travers le pays. Lesquels projets, dira-t-il, ont positivement impacté toutes les régions et les conditions de vie des populations ivoiriennes.

En prélude au troisième congrès de son parti qui se tiendra les 9 et 10 septembre, Amadou Gon Coulibaly a exhorté les uns et les autres à l’union autour du Président de la République. « La mobilisation de ce jour (dimanche : Ndlr), tout comme celles auxquelles nous assistons à travers tout le pays depuis des semaines, témoigne de la force de notre formation politique et annonce un Rdr plus fort, un Rdr nouveau », a-t-il conclu.

