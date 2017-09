Bangolo en Côte-d’Ivoire sous les eaux, les conseils de Touré Ahmed Bouah, expert en habitat

Une forte pluie s’abat sur la cité causant de nombreux dégâts matériels. Plusieurs maisons se sont écroulées aux quartiers Lehoin et Plateau. Le quartier Wongbahé qui abrite l’école primaire publique Magic System n’a pas été épargné. Inauguré le 24 novembre 2016 en présence de madame Kandia Camara, ministre de l’éducation nationale, de madame Massandjé Touré-Litse, ex directrice du conseil café-cacao et du groupe Magic System, l’établissement a accueilli déjà 300 écoliers du CP1 au CM2. A quelques jours de la nouvelle rentrée scolaire fixée au 11 septembre prochain et pour laquelle les inscriptions ont déjà commencé, la forte pluie empêche l’accès à l’établissement après avoir causé plusieurs dégâts matériels à l’intérieur des classes.

La question de l’aménagement foncier Face aux pluies diluviennes comme celles vécues récemment en Sierra Léone et à Abidjan, il est possible d’éviter des drames , en prenant des précautions. Le problème réside dans le fait que plusieurs villes africaines sont bâties sur des surfaces peu adaptées, et non aménagées. Aujourd’hui encore rares sont les promoteurs immobiliers qui respectent les règles urbanistiques conformément à la charte d’Athènes.

« Il ne suffit pas de lotir un terrain villageois ou urbain et commencer à y faire pousser des bâtiments. Il faut s’assurer que l’espace dédié est aménagé. Ce qui suppose une bonne viabilisation des parcelles loties ou de l’espace en question. La viabilisation prend en compte outre l’installation des réseaux de distributions d’eau potable, d’électricité et téléphonie, le bitumagedes voies principales, la fibre optique, prend aussi en compte le drainage des eaux pluviales, le traitement et l’assainissement des eaux usées », explique à Afrikipresse, monsieur Touré Ahmed Bouah, pdg de Sophia S.A, expert en habitat, infrastructures et aménagement foncier.

