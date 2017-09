Côte d’Ivoire: La dépouille de l’ancien ministre Dagobert Banzio rapatriée à Abidjan

Serge Alain KOFFI

Prévu pour arriver à 16H00 (GMT et locale), c’est finalement à 17H37 que la dépouille de l’ancien ministre, cadre du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, mouvance présidentielle), est arrivée à l’aéroport.

Au nombre des personnalités politiques présentes figuraient de nombreux cadres du PDCI dont les anciens ministres N’dri Yoman, Emile Constant Bombet, Aka Aouélé. Des membres de l’actuel gouvernement Anne Ouloto, Hamed Bakayoko, Alain Donwahi ont également assisté à l’arrivée de la dépouille.

Des élus et personnalités politique de l’ouest de la Côte d’Ivoire dont est originaire Dagobert Banzio, par ailleurs président du conseil régional du Cavally (ouest ivoirien), ont effectué le déplacement à l’aéroport.

Après un peu plus d’une heure d’attente, au son des chants religieux de la chorale, le cercueil recouvert du drapeau national a été accueilli sous le grand chapiteau dressé devant le terminal.

Après une brève prière mortuaire, la dépouille a été transférée à la morgue.

Dagobert Banzio est décédé samedi nuit à Malaga, en Espagne “des suites d’une longue maladie’’.

Né le 21 juin 1957 à Bloléquin, dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, il était Ingénieur des travaux publics et économiste de formation.

Marié et père de sept enfants, il a été successivement ministre de la Jeunesse, de l’Éducation civique et des Sports (décembre 2005 – 7 avril 2007), ministre de la Jeunesse, du Sport et des Loisirs (avril 2007 – 4 mars 2010), ministre des Infrastructures économiques (4 mars 2010 – 5 décembre 2010), ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Salubrité urbaine et enfin ministre du Commerce.

