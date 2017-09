Côte-d’Ivoire Serge Aurier après son départ: « Je suis libéré, j’aurais pu craquer…le PSG tenait encore à moi »

Dans une video postée sur le site officiel de la Confédération Africaine de Football (CAF), Serge Aurier est revenu sur son départ du PSG pour Tottenham, laissant transparaitre une amertume au sujet de son passage à Paris.

Serge Aurier lève le voile sur les raisons de son départ du PSG

La situation a mis du temps à se décanter, mais Serge Aurier (24 ans) a quitté le Paris SG cet été pour rejoindre Tottenham. Et s’il a posté ce mardi une vidéo dans laquelle il rend hommage à ses anciens partenaires, à ses anciens supporters et à son ancien club, le latéral droit garde une certaine amertume au sujet de son aventure parisienne. Il suffit de lire son interview accordée il y a quelques heures au site officiel de la Confédération Africaine de Football pour s’en convaincre.

« Je suis moralement libéré. Je quitte le PSG qui m’avait proposé un nouveau contrat de trois ans pour une autre aventure. J’ai refusé pour diverses raisons. J’ai envie de découvrir une autre vie parce qu’à Paris, je n’ai pas été respecté à ma juste valeur. On s’est attardé sur beaucoup de détails, on a pensé plus à autre chose qu’au footballeur », a-t-il regretté, déçu que l’on ne mette pas assez ses qualités de joueur en avant, avant de poursuivre. « J’ai eu une affaire avec la police qui a été amplifiée par la presse européenne. Normalement, quand une affaire dure un an ou plus, on tourne la page. Mais dans mon cas, il y a eu trop de tapage », a-t-il expliqué avant d’insister.

« À Paris, je n’ai pas été respecté à ma juste valeur »

« Si je n’étais pas moralement fort, j’aurais craqué. J’aurais pu rester un ou deux ans pour le président Al-Khelaïfi que je considère comme un père spirituel et toute l’équipe du PSG comme une famille, mais (…). En décidant de partir, j’ai dû blesser des gens, mais la vie est ainsi faite. Je tiens à découvrir un autre monde. Cependant, je n’oublierai jamais le PSG et je lui souhaite plein succès en Ligue des champions derrière laquelle il court depuis longtemps. (…) Au club, je m’entendais bien avec tout le monde : dirigeants, joueurs, encadreurs et supporters. À preuve, le club tenait encore à moi mais, il me fallait penser à moi. C’est une décision personnelle », a-t-il indiqué, justifiant ensuite son choix de rallier Londres et les Spurs.

« Tottenham est un club ambitieux qui pratique un beau jeu et qui termine souvent parmi les meilleurs du championnat anglais. J’ai toujours rêvé de jouer en Angleterre et j’ai su saisir la chance qui s’est offerte à moi. J’ai 24 ans et j’ai plusieurs années de football encore sur les terrains. Je me dois maintenant de me battre, de progresser et de vivre de grands moments avec mon nouveau club. Le salaire compte peu. Aujourd’hui, je veux être dans un club où je dois prendre du plaisir, m’éclater. Si j’avais privilégié l’aspect financier, j’avoue que je serais resté à Paris où le contrat qu’on m’a proposé était très intéressant. Plus intéressant que le premier. J’ai signé un contrat de cinq ans à Tottenham pour vivre d’autres sensations et demeurer un des meilleurs latéraux droits du monde. Avec la bénédiction de Dieu, j’y parviendrai », a-t-il conclu. À lui de jouer.

