La délimitation des terres à Boundiali en Côte-d’Ivoire va s’accélérer

(Agence Ecofin) – Le préfet du département de Boundiali, dans la région de Bagoué au nord de la Côte d’Ivoire, Gonbagui Gueu George, a demandé samedi dernier aux chefs des 49 villages de son ressort d’« accélérer le processus pour boucler la délimitation des territoires des villages avant le délai prévu au 31 décembre 2017». C’est ce que rapporte l’Agence ivoirienne de Presse (AIP).

« Deux membres des Comités villageois de gestion foncière rurale (CVGFR) de chacun des villages étaient invités à la séance. Les différents intervenants ont demandé l’implication effective des chefs et particulièrement des chefs de canton pour leurs parfaites connaissances des limites issues des périodes les plus reculées et pour leur aptitude à préserver les intérêts de chaque village.», précise l’agence de presse.

Les autorités ivoiriennes sont engagées dans un processus de sécurisation foncière qui a déjà conduit à une réforme constitutionnelle et à des campagnes de vulgarisation de la loi sur le foncier rural dans tout le pays.

