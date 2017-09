Edwige FIENDE

Le gouvernement ivoirien a évoqué mercredi, « une mauvaise foi » du bimensuel La Lette du Continent, après la publication d’un article relatif au fonds de souveraineté du chef de l’Etat Alassane Ouattara, qui s’élèverait à 342 milliards Fcfa, assurant qu’ »il est transparent sur ces questions », après un conseil des ministres.

Dans son édition du 30 août 2017, La Lettre du Continent a indiqué que « le président Alassane Ouattara bénéficie, dans la plus grande discrétion, d’un fonds de souveraineté de 342,6 milliards Fcfa, en hausse de 20 milliards Fcfa par rapport à 2015 ».

« Dire que ces 342 milliards Fcfa sont utilisables par le président comme il veut, c’est de la mauvaise foi », a expliqué le porte-parole du gouvernement Bruno Koné.

« Il y a pas de discrétion et ce n’est pas un fond souverain », a rectifié M. Koné, ajoutant que « le gouvernement est totalement transparent sur ces questions ».

Samedi, la présidence ivoirienne a dénoncé des « informations mensongères » et « gravement diffamatoires » et donné mandat à des avocats « de mettre en œuvre toutes voies de droit et toutes actions utiles en vue de la sanction de tels agissements ».

« Je vais demander un droit de réponse, si » ce « droit de réponse n’est pas conforme aux attentes du gouvernement, les poursuites seront engagées », a indiqué le porte-parole.

