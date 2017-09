Côte-d’Ivoire congrès Rdr et 3e mandat de Ouattara – Retour sur l’avertissement de Karim Ouattara, un éclairé de la galaxie ADO

« Lorsque l’on prépare le lit de la chute de OUATTARA »

Conseiller de l’ancien Dg de la Lonaci, Karim Ouattara, dans une publication du 2 mai 2017 interpellait les partisans du chef de l’Etat favorables à un 3e mandat qui devrait être acté par le congrès qui s’ouvre ce samedi. Ci-dessous de larges extraits de ce texte :

Un aîné a voulu savoir ma position concernant le 3ème Mandat du Pr. OUATTARA. Avant tout propos, j’ai voulu savoir si l’aîné voulait que je lui dise ce qu’il souhaitait entendre ou s’il voulait ma part de vérité. Car c’est deux choses différentes.

Sur son insistance à entendre mon point de vue sincère, j’ai été direct afin qu’il ouvre bien les oreilles pour entendre, et les yeux pour voir.

Cher aîné, en l’état actuel des choses, face à un candidat du PDCI soutenu par la machine du PDCI, OUATTARA tombe au second tour en 2020, quoique cela ne soit pas mon souhait.

Cher aîné, que vous disent vos stratèges et vos statisticiens au sein du parti ?

Si vous n’avez personne au sein du parti qui travaille sur les statistiques et la stratégie alors laissez tomber l’affaire, le parti n’est pas prêt pour 2020, et s’il y’a des personnes en charge de cela et qu’elles encouragent une candidature de OUATTARA en 2020, en l’état actuel des choses c’est qu’elles sont méchantes.

Cher aîné, penses-tu en toute sincérité que le RDR, même avec OUATTARA comme candidat en 2020, puisse mobiliser plus qu’en 2010 où tous les militants et sympathisants du RDR étaient gonflés à bloc, prêt pour en découdre avec les frontistes au pouvoir ? Moi je ne pense pas cela, en tout cas pas dans l’état actuel des choses.

En 2010, l’année des mobilisations record, le RDR avec son charismatique président ADO n’a recueilli que 1.488.079 voix sur 5.784.490 électeurs inscrits soit 25,60 % par rapport au nombre d’inscrits et 32,07 % par rapport aux suffrages exprimés qui étaient de 4.617.821, là où l’électorat cumulé des adversaires d’ADO enregistrait 3.136.730 voix soit 67,93% par rapport aux suffrages exprimés au 1er tour. (Réf.: CEI). Ce qui veut dire en français simple que le RDR mobilisé et gonflé à bloc dans les CNTP (conditions normales de température et de pression) ne représente qu’environ 1,5 million d’électeurs sur 6 millions inscrits.

Cher aîné, penses-tu sincèrement qu’en l’état actuel des choses, l’effectif des électeurs du RDR ait considérablement évolué par rapport au 1er tour de 2010 au point de passer de 1,5 million à plus de 2,5 millions ?

Alors que soutenu par le regroupement politique RHDP, Ouattara a réalisé un score de 2.483.164 voix au 2nd tour de 2010 et 2.618.229 en 2015.

Cher aîné, arrêtons de faire la politique de l’autruche. L’on n’a pas besoin de faire des sciences politiques ou Harvard pour comprendre:

– que tous les militants et sympathisants du FPI rêvent de la chute déshonorante de OUATTARA,

– que tous les militants et sympathisants du PDCI rêvent de l’alternance en 2020,

– que plusieurs familles autrefois va-t-en-guerre pour le RDR, sont tombées dans l’indifférence voir le dédain du parti.

Remplir une salle de réunion ou un stade de meeting ne fait pas élire un Président en Côte d’Ivoire. Sinon en 2010 soit OUATTARA, soit GBAGBO serait élu au premier tour. Ne tombons pas dans l’auto satisfecit borné. Ouvrons les frontières de notre vision et poussons la réflexion.

Visiblement les pouvoirs se suivent et se ressemblent en Côte d’Ivoire. Le RDR est en train de préparer le lit de sa chute, et par la même occasion les conditions de sa traversée du désert à l’image de tous les partis qui l’ont précédé au pouvoir. C’est à croire que le pouvoir rend supra intelligent.

Cher aîné, sache que ce n’est pas de gaieté de cœur que le PDCI a accepté les seconds rôles depuis 2010, c’était juste pour se refaire après la chute et la traversée du désert.

Cher aîné, peux-tu revisiter les albums photos d’avant 2010, et tu verras le nombre d’anciens barons du PDCI qui flottaient dans leur costume, où alors essaie de compter le nombre de décès par AVC parmi les barons du FPI présentement.

L’on ne peut s’aventurer dans un combat avec une armée moribonde et cela le Président Bédié l’a compris très tôt ou alors la traversée du désert le lui a enseigné.

Cher aîné, rassure-toi le FPI ne crachera pas sur l’occasion d’être le faiseur de roi avec le PDCI au second tour en 2020, juste pour le simple plaisir de fêter la chute de OUATTARA. D’ailleurs, en cette option se trouve le salut du FPI car c’est un véritable oasis dans le désert qu’il traverse depuis la chute de GBAGBO.

Dans cette éventualité, j’imagine déjà les premiers convois d’exilés en provenance du Ghana et du Liberia, le jubilé des parents des prisonniers et les conciliabules politiques pour faire les propositions de listes en remplacement des cadres RDR qui occupent les fonctions administratives présentement. Bref j’imagine la grande fête du FPI qui renoue avec le pouvoir sans être à la présidence.

Cher aîné, mon défunt père m’a donné ce conseil un jour : « Fils, n’hypothèque jamais la valeur pour laquelle les gens croient en toi », ceci pour dire au Président OUATTARA que ce pourquoi le monde entier a cru en lui c’est la confiance en sa parole, alors qu’il n’hypothèque pas cette valeur pour laquelle les gens croient en lui. Sinon le RDR connaîtra, son épisode de traversée du désert pendant un bon moment avant d’apprendre de ses erreurs et revenir à de meilleurs sentiments peut-être 10 ans plus tard comme faiseur de roi pour le FPI, qui aura suffisamment pris du souffle sous l’ombre du PDCI pour réclamer l’alternance en 2030.

Cher aîné, en espérant que mes propos ne t’ont pas blessé, sinon pardonne ma maladresse juvénile, je te prie de ne pas tomber dans le camps des trompeurs d’ADO qui n’hésiteront pas pour la sauvegarde de leurs investissements à devenir militants du PDCI à l’heure venue sous le slogan du « retour à la maison » après 2020.

Cher aîné, ne perdons pas la raison, la logique des choses voudrait que le RDR reste dans le regroupement politique actuel pour soutenir une candidature du PDCI, même s’il n’y a aucune promesse faite, ainsi l’on préservera le pays d’un retard certain, et le RDR d’une déconfiture inévitable en cas de perte du pouvoir.

Cher aîné, être au pouvoir et être président ce n’est pas pareil, mais ça peut produire le même résultat si le système est bien monté. À vouloir trop courir derrière la présidence on peut perdre le pouvoir.

Je viens de te donner mon point de vue en toute sincérité en espérant que cela n’équivaille le coût de mon ticket pour Ivosep. De toute façon, celui qui abat son coq sous prétexte qu’il l’empêche de faire la grâce matinée, ne devra pas se plaindre si à son réveil tout le village a déménagé.

Karim Ouattara

