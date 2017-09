Edwige FIENDE

Le gouvernement ivoirien a annoncé jeudi, « l’interdiction provisoire de l’importation et la commercialisation du tilapia en provenance de la Colombie, l’Equateur, la Thaïlande, l’Egypte et l’Israël, où un virus mortel qui affecte ce poisson très apprécié, a été confirmé, dans une note.

« Afin de protéger les tilapias sauvages et ceux de l’élevage de nos eaux, le ministère des Ressources animales et halieutiques a pris un arrêté portant interdiction provisoire d’importation et de commercialisation du tilapia en provenance des pays où la maladie est déjà déclarée » notamment en « Colombie, Equateur, Thaïlande, Egypte et Israël », indique le texte signé du ministre Kobenan Kouassi Adjoumani.

Cette décision fait suite à une alerte de l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (Fao) sur la présence du « virus du lac tilapia », une « maladie hautement contagieuse » qui se propage chez cette espèce de poisson.

Le ministère qui assure que le tilapia commercialisé en Côte d’Ivoire « est sain », rappelle que « 90% des importations du tilapia proviennent de la Chine qui n’est pas concernée par cette maladie ».

