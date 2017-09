Côte-d’Ivoire: Pascal Affi N’guessan décline l’invitation «incongrue» du RDR à son congrès

Serge Alain Koffi

Pascal Affi N’guessan, le président du Front populaire ivoirien (FPI), le principal parti de l’opposition en Côte d’Ivoire, a décliné l’invitation du Rassemblement des républicains (RDR), le parti présidentiel, à assister à la cérémonie d’ouverture de son congrès prévue samedi à Abidjan.

“Le RDR nous a récemment adressé un courrier pour nous convier à la cérémonie d’ouverture du Congrès qu’il organisera les 09 et 10 Septembre 2017 au Parc des sports de Treichville’’, a écrit M. Affi N’guessan, dans un communiqué publié sur sa page facebook.

“Nous voudrions l’en remercier. Toutefois, pour l’heure, notre priorité c’est d’œuvrer à retrouver l’unité du FPI, notre parti’,’ poursuit-il.

Poursuivant, le président du FPI s’offusque que le pouvoir RDR l’invite à son congrès et qu’ “en même temps, il lance parallèlement une chasse à l’homme contre certains’’ militants de son parti en exil.

“Cela est incongru et inacceptable. On ne peut vouloir une chose et son contraire’’, juge-t-il.

Les autorités ivoiriennes ont accusé jeudi des proches de l’ex-président Laurent Gbagbo d’être derrière la série d’attaques qui a visé des postes de police, ces dernières semaines dans le pays.

Alerte info/Connectionivoirienne.net

Commentaires Facebook

Commentaires