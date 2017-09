Edwige FIENDE

Le président de l’Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro qui a « désigné l’un de (ses) vice-présidents » pour le représenter au congrès du Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel), a affirmé n’avoir « pas été associé aux travaux préparatoires » de cette manifestation et dit « en prendre acte », dans une note vendredi.

« Membre du haut conseil politique du RDR, je n’ai à aucun moment, été associé aux travaux préparatoires du congrès, reçu aucun document officiel, encore moins pris connaissance des recommandations préalables issues des pré-Congrès, qui feront pourtant l’objet d’une validation par l’ensemble des militants », a justifié M. Soro

« N’ayant été associé, ni en amont ni en aval, par les responsables de l’organisation de ce congrès, c’est avec un triste regret que j’en prends acte », a-t-il poursuivi.

Ce troisième congrès du RDR prévu samedi et dimanche à Abidjan, intervient dans un contexte de tension entre lui et la direction actuelle du parti.

« Dans le contexte actuel fait de frictions, de suspicions et où des lignes de fractures évidentes sont apparues au sein de notre famille politique, qui peut décliner l’impérieuse nécessité de rassemblement de tous? », s’est interrogé le président de l’Assemblée nationale.

Il a souhaité que « la nouvelle direction » travaille « au rassemblement de toutes les forces vives du parti », espérant « de nouvelles occasions (pour) contribuer significativement à la vie du » RDR.

« Je me tiens d’ores et déjà à la disposition de la future direction du parti pour œuvrer à la concorde entre les militants », a dit Guillaume Soro.

Absent du pays, M. Soro a contribué à hauteur de deux millions Fcfa à l’organisation de ce congrès qui devrait consacrer le retour du président ivoirien Alassane Ouattara à la tête de son parti.

Alerte info/Connectionivoirienne.net

Troisième Congrès Ordinaire du RDR les 9 et 10 septembre 2017

COMMUNIQUE

DE PRESSE DE M. GUILLAUME KIGBAFORI SORO

SEM Guillaume Kigbafori SORO

Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire

Ivoiriennes, Ivoiriens,

Militantes et militants du RDR,

Chers Amis de la Côte d’Ivoire,

Le Rassemblement des Républicains (RDR) tiendra son troisième

congrès ordinaire les 9 et 10 septembre 2017 à Abidjan.

En ma qualité de militant et d’élu de cette formation politique, je salue

la tenue de cet événement statutaire, qui intervient à un moment

particulier et délicat de la vie de notre parti.

Tout parti politique a besoin de tels moments de rassemblement pour

réfléchir sur son parcours, être attentif à son présent, identifier les

défis futurs et renouveler ses instances.

2

Devant cet enjeu inéluctable d’édification d’un nouveau projet politique

collectif, il est de coutume d’associer toutes les forces vives du parti à

la préparation de ces assises et de veiller à la participation de tous,

sans exclusion.

Toutefois, bien qu’ayant été Président du Conseil politique de la

campagne du Président Alassane OUATTARA en 2015, et en ma

qualité de Député de la Circonscription électorale de FerkessédougouCommune,

élu sous la bannière du RDR, Président de l’Assemblée

nationale sur proposition du RDR et, enfin, membre du Haut Conseil

politique du RDR, je n’ai, à aucun moment, été associé aux travaux

préparatoires du congrès.

Je n’ai reçu communication d’aucun document officiel du Congrès

encore moins pris connaissance des recommandations préalables

issues des pré-Congrès, qui feront pourtant l’objet d’une validation par

l’ensemble des militants.

N’ayant de ce fait été associé, ni en amont ni en aval, par les actuels

responsables de l’organisation de ce congrès, c’est avec un triste

regret que j’en prends acte.

Dans le contexte actuel fait de frictions, de suspicions et où des lignes

de fractures évidentes sont apparues au sein de notre famille politique,

qui peut décliner l’impérieuse nécessité de rassemblement de tous ?

Fort heureusement, ce n’est qu’un congrès ; d’autres congrès

ordinaires se tiendront immanquablement. Au surplus, des congrès

extraordinaires pourraient, en cas de besoin, avoir lieu. J’imagine donc

qu’à tout moment, de nouvelles occasions pourraient m’être offertes

de contribuer significativement à la vie du parti.

C’est le lieu de souhaiter que la nouvelle direction du RDR qui sortira

de ce congrès des 9 et 10 septembre 2017, puisse travailler, sans

relâche, au rassemblement de toutes les forces vives du parti.

Je forme le vœu que les résolutions issues de ces travaux concourent

à la consolidation de la paix, la stabilité et au progrès de la Côte

d’Ivoire.

Je me tiens d’ores et déjà à la disposition de la future direction du parti

pour œuvrer à la concorde entre les militants, à la réconciliation et à la

fédération des énergies en vue d’aborder dans l’unité et dans l’union

les échéances futures.

Vive le RDR !

Vive la République !

Vive la Côte d’Ivoire !

Guillaume Kigbafori SORO

