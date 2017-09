Edwige Fiendé

Le président du parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) Henri Konan Bédié a appelé samedi « à la poursuite de l’expérience de candidature unique » au sein du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) pour la présidentielle de 2020 et attend avec « impatience les décisions » issues du congrès de son grand allié le Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel).

« Le PDCI appelle à la poursuite de cette expérience de candidature unique en RHDP pour la conservation du pouvoir par les enfants de Félix Houphouët-Boigny (premier président ivoirien) », a souhaité M. Bédié, dans un discours lu par le secrétaire exécutif du parti Maurice Kacou Guikahué, son représentant au troisième congrès du RDR.

« Notre alliance nous a valu des succès électoraux et nous en voudrons encore en le consolidant par un esprit de partage et de solidarité », a-t-il dit, avant d’ajouter qu’il attend « avec impatience les grandes décisions qui sortiront » de ce congrès ouvert samedi à Abidjan.

Ce troisième congrès devrait consacrer le retour de M. Ouattara, à la tête de son parti.

En septembre 2014, le leader du plus vieux parti de Côte d’Ivoire a appelé à soutenir la candidature d’Alassane Ouattara à l’élection présidentielle de 2015 et souhaité une alternance entre sa formation et le parti présidentiel en 2020, après le dernier mandat de l’actuel président.

Le président du PDCI qui déjà demandé à son secrétariat exécutif d’ »assurer le succès de la candidature d’un cadre militant actif », à la présidentielle de 2020, a indiqué que le candidat unique du RHDP sera issu de sa formation, dans une interview à Jeune Afrique.

Le RDR a aussi annoncé sa volonté de présenter un candidat à cette élection.

EFI

Alerte info/Connectionivoirienne.net

Commentaires Facebook

Commentaires