Le temps des incompris…en Côte-d’Ivoire

Le tam-tam résonne. Waati sera.Dis aux peuples d’ici que le tam-tam résonne avec force, avec fracas, qu’il résonne en force et en fracas. Il est temps de l’écouter; il est temps de le suivre; il est temps de le comprendre, il est temps de le dire et de le chanter courageusement devant le Fama du temps. C’est le tam-tam du silence qui accueille le silence du tam-tam; c’est le tam-tam silencieux qui réveille le silencieux tam-tam. C’est le réveil du temps, le temps du réveil .Ne le battent que les lépreux; ne l’entendent que les sourds; ne le voient que les aveugles; ne le comprennent que les fous; ne fredonnent sa mélodie que les muets. Ainsi parlait le tam-tam silencieux, le tam-tam du temps, de notre temps:

« Que ce Temps soit salué parce que chaque chose a son temps, chaque temps a sa chose et tout temps a un temps, tout temps a son temps, en son temps. Le temps du mépris n’est point le mépris du temps. Il est temps de fermer les vannes cultuelles pour laisser couler les océans culturels. Que soit compris le temps du silence comme le surgissement du temps de la différence qui conduit à l’avachissement de l’indifférence. Quand il sera temps, que le Fama de notre temps se souvienne du temps de son propre temps. Que les notables comprennent le signe du temps; que les masses apprennent à lire le temps et que les élites expliquent le temps au peuple. Quand il sera temps, que soit salué à sa juste valeur le temps du Fama, que ses actions soient reconnues et qu’elles traversent le temps. Mais que le temps soit dit, que le temps se souvienne et que ce souvenir soit la parole et la pensée du temps à temps pleins et jamais à contretemps.

Par ma voix, que les griots annoncent qu’il fut un temps, « À mains nues avec grand courage

Nos pères ont conquis la liberté

Nous laissant un précieux héritage

Qu’il faut sans relâche consolider ».

Que le temps se souvienne des tombes muettes

Que le temps se souvienne des tombes bavardes

Que le temps se souvienne des orphelins sans or cherchant des proies comme des félins

Que le temps se souvienne des handicapés à vie

Que le temps se souvienne des veufs et des veuves oubliés

Que le temps se souvienne de lui-même

que le temps se souvienne du Temps,

du temps de son propre temps.

Dis aux notables qu’aucune action humaine n’est achevée et que des générations doivent continuer le travail commencé. N’avez-vous pas encore compris le silence de la parole donnée? Qui donne, pardonne et se donne à respecter le don. N’est-ce pas qu’il y a un temps pour travailler et un temps pour se reposer? N’est-ce pas qu’il y a un temps de discorde et un temps de concorde? N’est –ce pas aussi qu’il y a un temps de silence, un temps du silence, un dire-silencieux? Le temps de l’œuf est-il le temps de la poule? Dans une querelle entre l’œuf et la poule, l’aigle doit –il être le conseiller de l’œuf et le crocodile celui de la poule? Sous l’arbre à palabres,le temps de la réconciliation n’est-il pas arrivé? Waati sera.

« Raffermissons nos liens

Ouvrons une nouvelle ère

Militant en véritables frères

Dans la paix rassemblés et unis

Nous ferons une nation prospère

De notre mosaïque d’ethnies »

Dis donc à notre Fama, qu’après l’obtention de son diplôme de fin de cycle, de son diplôme de deuxième cycle, que le temps soit son ami et que cet ami soit son conseiller et que ce conseiller soit son repos apaisant et glorieux.

Dis- lui encore que son oreille soit toujours sourde aux refrains des guitares qui pensent qu’un titre musical n’a de fin que sa propre fin; mais que ses oreilles soient grandement ouvertes à la mélodie du tam-tam battu par les lépreux; que son oreille soit ouverte au son du tam-tam qui réveille les sourds; que sa face soit illuminée par les pas du danseur sans pas; que son regard fixe l’aveugle qui admire les pas de danse des aveugles qui s’admirent et qu’il écoute le fou qui interprète le son du tam-tam en expliquant au peuple le compris de l’incompris afin que le peuple comprenne l’incompris du compris. »Et le tam-tam se tut en résonnant dans son silence le bruit de la fraternité…Waati sera!

Professeur Samba DIAKITÉ

Commentaires Facebook

Commentaires