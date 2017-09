Soro absent au congrès du parti présidentiel en Côte-d’Ivoire, présent dans les esprits (reportage)

Edwige FIENDE

Dans une ambiance bruyante et festive, massivement rassemblés au palais des sports de Treichville (Sud d’Abidjan) pour le troisième congrès du Rassemblement des républicains (RDR), des militants du parti présidentiel déploraient, pour certains, l’absence du président de l’Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro, qui a affirmé la veille n’avoir « pas été associé aux préparatifs ».

Pris d’assaut par des milliers de militants vêtus en pagne ou des tee-shirts à l’effigie du président Alassane Ouattara, certains la tête couverte pour atténuer l’effet du soleil, le palais des sports de Treichville, enceinte retenue pour le tenue du congrès du Rdr, affichait complet à 09H00, plus de deux heures avant le début de la cérémonie d’ouverture.

Ce congrès qui intervient dans un contexte de tension entre Guillaume Soro et la direction actuelle du parti.

M.Soro « reste et demeure l’épine dorsale » du RDR et « on l’attend », soutient Evariste Yaké, un responsable du parti.

Dans un communiqué vendredi soir, le président de l’Assemblée nationale, membre du haut conseil politique du RDR, a justifié cette absence par le fait de n’avoir à aucun moment été associé aux travaux préparatoires du congrès, ni reçu de document officiel, « encore moins pris connaissance des recommandations préalables issues des pré-congrès, qui feront pourtant l’objet d’une validation par l’ensemble des militants ».

« L’erreur est humaine », justifie une responsable du comité d’organisation Kadi Kamagaté qui se dit « triste parce que nous sommes à l’ère de la réconciliation ».

Mais pour le délégué Rdr des Etats-Unis, Inza Camara, « on n’a jamais vu » Guillaume Soro à un congrès du RDR cependant « cela aurait bien s’il était présent ».

La direction du parti a quant à elle décidé de s’en « tenir » a la déclaration du président de l’Assemblée nationale et pris « acte » de sa décision, a réagi le porte-parole Joël N’Guessan

Acclamé par les militants à son arrivé au palais des sports, accompagné de son épouse Dominique Ouattara, Alassane Ouattara devrait être élu dimanche à la tête du RDR.

Les résolutions de ce congrès du RDR sont très attendues surtout par son grand allié le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), qui est favorable à une candidature unique de la coalition au pouvoir, issue de ses rangs, à la présidentielle de 2020.

