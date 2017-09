Côte-d’Ivoire: Le domicile du secrétaire départemental du RDR cambriolé à Abengourou

Le domicile de Delmas Mouhamad Salice, secrétaire départemental du Rdr d’Abengourou et 4ème vice-président du conseil régional de l’Indénié-Djuablin, a été la cible des malfaiteurs.

C’était dans la nuit du 8 au 9 septembre 2017, au quartier ‘’Lobikro’’. D’importants biens ont été emportés par les intrus. Selon les informations recueillies sur place, cette nuit-là, le leader politique en déplacement à Abidjan pour le congrès de sa formation politique, est absent des lieux.

Dans l’habitation, seuls quatre enfants sont restés sur place. L’épouse du conseiller régional ayant trouvé la mort quelques mois plus tôt. Visiblement informés de cette situation, des quidams trouvent ainsi le moment idéal pour mener une attaque. Aux environs de 3h du matin, ils escaladent la clôture et investissent les lieux. Ils sont au nombre de quatre. Tous cagoulés et armés de pistolets.

Au niveau de la porte d’entrée du domicile, se trouve une grille de protection. Curieusement, la clé de cette grille est encore dans la serrure à cette heure. Les bandits n’ont donc aucune peine à accéder au salon dont la porte n’est également pas fermée.

A l’intérieur du local, les nouveaux venus n’ont aucune peine à maitriser les occupants des lieux. Au demeurant, ils les enferment dans une chambre. Cela fait, les malfaiteurs investissent la chambre du leader politique.

Là encore, aucune effraction n’est notée ; puisqu’à ce niveau également la porte n’est pas fermée à clé. Les bandits fouillent de fond en comble la pièce. Des bijoux et de l’argent dont le montant n’a pas encore été évalué, sont emportés. La police locale alertée, a ouvert une enquête pour appréhender les auteurs de cette attaque.

Zéphirin NANGO

(Correspondant régional)

Commentaires Facebook

Commentaires