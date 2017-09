Edwige FIENDE

Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé dimanche « des mandats d’arrêts » contre « les instigateurs » des attaques des postes de police et gendarmerie à Abidjan et à l’intérieur de la Côte d’Ivoire depuis le début de l’année, leur laissant le choix « de rentrer » au pays « par eux-mêmes ».

« Nous avons les preuves concrètes et elles seront transmises dans les pays ou résident ces déstabilisateurs, ils auront le choix de renter par eux-mêmes ou des mandats d’arrêts seront émis à leur endroit », a indiqué M. Ouattara, à la clôture du congrès de son parti, le Rassemblement des républicains (RDR).

Damana Pickas et Stéphane kipré, deux cadres pro Gbagbo en exil, figurent au nombre des « instigateurs » de ces attaques.

« Ces personnes instrumentalisent et arment certains démobilisés et militaires déloyaux », selon le conseil de sécurité qui a donné « des instructions aux forces de défense et de sécurité pour agir avec la plus grande fermeté dans la traque des instigateurs afin de les traduire devant la justice », à l’issue d’une réunion jeudi.

« Nous n’accepterons pas de quelque manière que ce soit que la sérénité des populations soit troublée à nouveau, je veux dire à certains déstabilisateurs que c’est terminé », a insisté Alassane Ouattara.

Depuis le début de l’année, une série d’attaques armées a ciblé des postes de police et de gendarmerie à Abidjan notamment à Bingerville (banlieue), Cocody (Est), N’Dotré (Nord), Songon (banlieue) et des villes de l’intérieur, Azaguié, Adzopé (Sud), Fresco (Sud-ouest).

Au total 35 personnes, pour la plupart « déjà impliquées dans des attaques similaires au cours de la période 2012-2014 », ont été arrêtées, dans le cadre des enquêtes en cours.

EFI

Alerte info/Connectionivoirienne.net

Commentaires Facebook

Commentaires