Côte-d’Ivoire: Ouattara ambitionne toujours la fusion du PDCI et du RDR, « Bédié et moi sommes ensemble »

« Bédié et moi sommes ensemble », affirme Ouattara

Edwige Fiendé

Le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara a affirmé dimanche à Abidjan que le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Henri Konan Bédié, son grand allié et lui sont « ensemble », appelant « les uns et les autres à arrêter de se faire des illusions », lors de la clôture du congrès de son parti, le Rassemblement des républicains (RDR).

« Je voudrais dire à tous ceux qui se font des illusions que » M. Bédié « et moi sommes ensemble. Il n’y aura pas de problème entre (lui) et moi », a indiqué M. Ouattara qui ambitionne de mettre en place le projet de parti unifié, devant résulter de la fusion du PDCI et du RDR avant la fin de l’année.

« Nous travaillerons ensemble pour bâtir et construire le RHDP (Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix). Mon ambition, c’est de le faire avant la fin de l’année 2017 », a-t-il annoncé, ajoutant que « ceux qui veulent rester en dehors » de la coalition au pouvoir, « resteront ».

« Nous ne sommes pas des égoïstes et ingrats, la Côte d’Ivoire a besoin de cette union et mérite ce sacrifice, quelles que soient (les) ambitions individuelles », a dit Alassane Ouattara.

« Nous serons ensemble pour que la suite se fasse dans les meilleures conditions pour tous les Ivoiriens « , car « les incompréhensions ont eu des résultats catastrophiques pour notre pays », a promis M. Ouattara.

Ce projet de mise en place de parti unifié a été déjà repoussé. Pendant ce troisième congrès, les militants du RDR ont demandé aux partis membres du RHDP, de « mettre tout en œuvre pour la création du parti unifié dans les meilleurs délais ».

Alerte info/Connectionivoirienne.net

