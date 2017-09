Insécurité: Le siège du Conseil régional de l’Agneby cambriolé: 30 ordinateurs et 635.000 Fcfa emportés

Le siège du Conseil régional de l’Agneby-Tiassa a été visité dans la nuit du dimanche au lundi par des malfrats qui ont emporté du matériel informatique, plus de l’argent cotisé par le personnel et gardé par la directrice financière pour soutenir les familles de deux conseillers disparus récemment.

Selon le Directeur général d’Administration adjoint, Zorobé Irié Ignace, les voleurs ont pénétré par effraction dans les locaux après avoir ligoté les gardiens sous la menace de kalachnikovs et pistolets. Après avoir mis les bureaux sens dessus et dessous, ils ont emporté a-t-il dit, une trentaine d’ordinateurs plus la somme de 635.000 F CFA.

AIP

