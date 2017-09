Mariatou Koné salue la Représentativité reconnue aux femmes à la tête du RDR en Côte-d’Ivoire

Représentativité des femmes dans les sphères de décision : Mariatou Koné salue la nomination de femmes à la tête du RDR.

Le Chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara vient, une fois de plus, de traduire en acte sa volonté d’assurer la promotion des femmes aux hautes responsabilités dans les sphères de décision. Président sortant du parti, il vient à nouveau de marquer les ivoiriens à l’occasion du 3ème congrès ordinaire du Rassemblement des Républicains (RDR), tenu les 09 et 10 septembre 2017 au parc des sports de Treichville.

Ainsi, la présidence du parti des Républicains est désormais l’affaire de la Grande chancelière, le professeur Henriette Dagri Diabaté, une fidèle et loyale parmi les compagnons de lutte du Président Alassane Ouattara depuis la création du parti en 1994. L’actuelle Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, Kandia Kamissoko Camara, se voit confier le Secrétariat général du RDR en remplacement d’Amadou Soumahoro.

Le professeur Mariatou Koné, Ministre de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité, salue ces nominations qui constituent une autre avancée notable dans la promotion de la femme ivoirienne.

Pour rappel, le Président Alassane Ouattara avait donné un signal fort de sa politique de promotion de la femme en nommant le 26 juillet dernier Madame Jacqueline Oblé, professeur titulaire de droit, membre du Conseil Constitutionnel.

