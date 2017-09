Constat et propositions de Mamadou Koulibaly sur l’état de la pauvreté en Côte-d’Ivoire

LIDER News | 12 septembre 2017

Alors qu’ils ont fondé toute leur propagande sur l’exclusion du Nord et sa pauvreté, l’on constate que, 6 ans après leur arrivée au pouvoir, le Nord ne cesse de s’appauvrir tandis que les nordistes au pouvoir s’enrichissent de comptes en banque et de luxueuses villas ici et ailleurs dans les capitales mondiales.

Alors que pour leur arrivée au pouvoir, ils ont instrumentalisé et armé les jeunes du Nord pour tenter des coups d’Etat et monter en définitive une rébellion armée, on constate, 6 ans après leur accès au pouvoir, que la jeunesse du Nord désespérée et abandonnée prend la tête de cette jeunesse nationale qui s’enfuit de Côte d’Ivoire pour trouver un espoir de survie, en tentant sa chance dans l’immigration à travers le Sahel, le désert, la Méditerranée vers l’Europe, leur nouvel eldorado, quand elle ne se mutine pas contre ceux au pouvoir qui, entre temps, se payent de bons moments à Assinie, Mougins et Cocody, les traitant comme des étrangers ayant usurpé la nationalité ivoirienne.

Alors qu’une fois au pouvoir, ils ont prétendu travailler au rattrapage ethnique en faveur du Nord géographique et sociologique, 6 ans après, on constate que le Nord reste dans sa pauvreté avec des infrastructures en dégradation avancée, tandis que les zones de résidence et de loisirs des nordistes au pouvoir bénéficient de nouvelles routes et ponts, et que leurs familles profitent largement des moyens de l’Etat aux dépens du Nord sociologique qui plonge dans la violence des microbes, des coupeurs de route, des détourneurs de deniers publics.

Le constat est pourtant clair: la répartition de la pauvreté en Côte d’Ivoire n’a pas changé, ni entre les générations, ni entre les régions. Le constat est clair: Aucune région, ni population n’avait exclu d’autres régions ou populations de l’accès au bien-être. Le constat est clair: les discours d’instrumentalisation des populations et des régions n’étaient que pure propagande pour accéder au pouvoir et organiser un capitalisme de connivence afin d’exploiter les populations, toutes régions confondues. Et la dernière enquête sur les conditions de vie des ménages l’illustre bien.

1) Les pauvres sont plus souvent des gens de faible niveau d’éducation. Les gouvernement n’a apporté aucune réforme positive de l’école, du primaire au supérieur. Ensemble, nous devons corriger cela dès que possible avec le programme de LIDER sur l’éducation: l’introduction de l’anglais, de l’informatique et de l’apprentissage (aux métiers domestiques, de la terre, commerciaux et industriels) dès le primaire et la scolarité gratuite pour les jeunes filles.

2) Les pauvres sont plus durement frappés en zones rurales, même si dans les centres urbains, il y a de vraies poches de pauvreté. Ensemble, nous devons changer cela avec notre réforme du foncier: le cadastrage et l’adressage du territoire et la distribution, aux frais de l’Etat, des titres fonciers pour le sol et le sous-sol aux populations rurales, afin qu’elles puissent enfin s’enrichir.

3) La pauvreté frappe plus souvent les jeunes. Nous devons corriger cela en complétant la réforme LIDER de l’école avec celle de l’entreprise libérée, de la fiscalité incitative, de la fin des monopoles et de la rigueur dans la gestion des finances publiques. Le modèle de réussite sociétale doit être l’entrepreneur, et non plus le politicien, le putschiste ou le mutin.

Lisez la dernière étude de l’Ins sur la vie des ménages, puis prenez connaissance du projet de LIDER, et vous verrez que celui-ci a été conçu pour régler définitivement les maux de la société ivoirienne. Pour plus de justice sociale, pour sortir les populations de la pauvreté, pour moderniser l’Etat, osez Mamadou Koulibaly en 2020 et engagez-vous résolument à ses côtés dès maintenant pour concrétiser cette Côte d’Ivoire meilleure, unie et stable à laquelle nous aspirons tous.

Commentaires Facebook

Commentaires