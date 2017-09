USA: Col-major Kouhao Amichia, ex patron de la Garde républicaine devient attaché Défense à l’ambassade de Côte-d’Ivoire

Le nouvel Attaché de défense de l’ambassade de Côte d’Ivoire aux Etats-Unis a pris officiellement fonction le mardi 12 septembre 2017.

La passation de charges entre le nouveau, le colonel-major Kouhao Amichia Edouard et l’ancien Attaché de défense le Général de brigade Adjoumani Yao s’est déroulée en présence de SEM Daouda Diabaté, Ambassadeur de Côte d’Ivoire aux Etats-Unis.

C’est en petit comité que la brève cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte de la Chancellerie. L’on notait la présence du Général de brigade Koné Mambé, Directeur général de l’Administration et des Finances et du Commissaire Oka Olivier , Sous-Directeur de la solde et des baux au ministère de la Défense.

SEM Daouda Diabaté a souhaité la bienvenue au colonel-major Kouhao Amichia Edouard, ancien commandant de la Garde républicaine et a accompagné de ses meilleurs voeux le succès de sa mission à Washington ,DC, dans le cadre de la représentation des intérêts de défense ivoiriens.

Il faut souligner que le Colonel-Major Kouhao Amichia est le neuvième Attaché de défense depuis l’ouverture de ce service en 1984 par le Colonel-major de la gendarmerie Robert Touré.

Samuel Tia à Washington, DC

Lebanco.net

