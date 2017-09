Côte d’Ivoire : l’Agence pour le Foncier rural désormais opérationnelle (AFOR)

(Agence Ecofin) – Le ministre ivoirien de l’Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly (photo), a procédé ce mardi 12 septembre 2017 à l’installation officielle des membres du Conseil de surveillance de l’Agence foncière rurale (AFOR). Cette cérémonie qui s’est déroulée à Abidjan, marque le lancement des activités de cette structure née en 2016 de la volonté du président Alassane Ouattara de renforcer la sécurisation foncière dans le pays.

« Pour nous, ce choix s’imposait, d’un point de vue opérationnel, comme la réponse la plus appropriée aux difficultés auxquelles cette importante mission était confrontée.», a notamment expliqué le ministre à l’AIP.

« Je mesure l’ampleur de la tâche au regard de la complexité de la gestion du foncier rural. Nous remplirons notre mission avec rigueur et efficacité, dans son esprit et dans sa lettre. Le foncier rural est aujourd’hui une grande problématique de cohésion sociale mais aussi et surtout un indicateur de performance et de stabilisation du monde agricole dans son ensemble.», a pour sa part déclaré le président du Conseil de surveillance de l’AFOR, le Général Gervais Kouassi.

Comme le précise l’agence de presse, les membres du Conseil de surveillance avaient été nommés lors du Conseil des ministres du 2 août 2017.

