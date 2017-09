La direction du CHU de Cocody en Côte-d’Ivoire annonce une coupure d’électricité samedi

Hamsatou ANABO

Le directeur général du Centre hospitalier universitaire(CHU) de Cocody (Est d’Abidjan) Djossoufou Meité a annoncé vendredi une coupure d’électricité, samedi de 08H00 à 18H00 (GMT et locale), assurant que les malades « les plus sensibles » seront placés dans d’autres hôpitaux, dans une note.

« La fourniture du courant électrique sera totalement interrompue sans possibilité de mise en marche du groupe électrogène le samedi de 08H00 à 18H00 », indique la note.

Docteur Meité a rassuré que les malades « les plus sensibles » qui représentent 04% des patients hospitalisés dans ce Chu seront placés dans d’autres centres de santé, précise le document.

Ce remue-ménage au sein du plus grand CHU d’Abidjan, crée en juin 1970 « se fait tous les six mois, afin d’éviter ou prévenir un incident de type court-circuit et les incendies », a fait savoir le directeur général.

Abidjan compte trois CHU, celui de Cocody (Est), de Yopougon (Ouest), et de Treichville (Sud).

