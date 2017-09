Répression de la grève de la Fesci en Côte d’Ivoire: La police fait usage de grenades lacrymogènes périmées

Par Connectionivoirienne

Le calme est revenu à Cocody centre autour de la cité rouge après l’intervention énergique de la police mercredi dernier pour empêcher un rassemblement d’étudiants en colère contre les frais d’inscription élevés dans le secondaire. Toutefois les policiers sont encore postés aux différents coins du périmètre des émeutes et veillent.

A la Cité rouge où connectionivoirienne a fait ce constat vendredi, des dizaines de douilles de bombes lacrymogènes jonchaient encore les artères autour de ladite résidence universitaire. Au centre de la place publique, les étudiants ont exposé ces douilles ramassées çà et là comme pour rendre compte de la fureur qui a animé les forces de l’ordre au cours de leur mission. C’est dans cet amas de douilles que nous repérons certaines grenades périmées depuis aout 2017. Ce sont les grenades de type ‘’Condor GL-310’’ de fabrication brésilienne. Sur l’une des douilles de cette marque, on lit aisément : ‘’Lot Bsp-U, Fab : Aou-2012, Val-Aou 2017, VTW12’’. Lire : fabrication aout 2012 et validité aout 2017. Une autre inscription importante du fabricant indique quant à elle : ‘’Attention : Dangereux si utilisé après la date de validité’’. Les policiers n’en ont cure puisqu’ils ont utilisé ces bombes pendant l’opération.

Les gaz lacrymogènes, selon les spécialistes sont des substances non létales généralement utilisées par les policiers pour disperser des émeutiers en provoquant une irritation rapide des yeux et une gêne incapacitante. Elles sont néanmoins dangereuses quand elles sont inhalées à fortes doses. Elles ont même un effet cancérigène toujours, selon les spécialistes.

On comprend donc mal l’intention de la police quand elle fait usage de produits toxiques périmés. Était-ce pour disperser une manifestation ou pour faire mal ? Des étudiants interrogés racontent qu’ils ont été pris de court ce jour-là, alors qu’aucun regroupement n’avait lieu au sein de la cité. Elle a été d’abord encerclée aux premières heures du mercredi avant que ne s’abatte la pluie de bombes provoquant une épaisse fumée toxique qui a envahi les chambres. ‘’Les policiers ne sont pas rentrés dans les chambres comme cela se raconte’’, relate sur place un étudiant.

