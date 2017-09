La fable RDR/RHDP d’Alassane Dramane Ouattara en Côte-d’Ivoire

Ce sont les pro-Gbagbo qui manipulent les Étudiants. Qu’on poursuive les pro-Gbagbo et le problème des étudiants sera réglé. La Lettre du Continent concernant les 345 milliards de souveraineté, ce sont les pro Gbagbo qui manipulent ce journal français. Les dozo, les microbes, mais ce sont les pro-Gbagbo. Les militaires/rebelles démobilisés, ce sont les pro-Gbagbo. Les rues et routes non bitumées en Côte d’Ivoire, ce sont les pro-Gbagbo. Le Manque d’électricité et de médicaments dans les hôpitaux, ce sont les pro-Gbagbo qui sont derrière cela. L’intimidation des partis politiques, la manipulation de la justice, beh je vous dit que ce sont les pro-Gbagbo qui se cachent derrière.

Les obstacles aux investisseurs nationaux, ce sont les pro-Gbagbo qui les empêchent d’investir. La saleté dans tout le pays surtout à Abidjan avec des constructions anarchiques, bien la réponse ce sont les pro-Gbagbo. La poursuite uniquement des pro-Gbagbo en justice, ce sont les pro-Gbagbo eux-mêmes. La cherté de la vie ce sont les pro-Gbagbo. La déstabilisation des autres partis politiques, le rattrapage ethnique, ce sont les pro-Gbagbo. Les fonctionnaires en grève, ce sont les pro-Gbagbo qui les manipulent, le manque d’eau potable et les coupures d’électricité, ce sont les pro-Gbagbo.

L’insécurité avec l’armée bourrée de microbes, de dozos, de rebelles, devenue de l’anarchie, sans éducation, mais ce sont les pro-Gbagbo. Les obstacles sur le chemin de l’émergence ce sont les pro-Gbagbo, pourquoi cherchez vous ailleurs. Mais pour l’emergence ils ont échoué car nous y sommes déjà, le pays est déjà émergent bien avant 2020. Le manque de décentralisation véritable pour décongestionner Abidjan, le déménagement effectif du Gouvernement à Yamoussoukro, ce sont les pro-Gbagbo qui n’en veulent pas et c’est pourquoi Abidjan sera toujours débordée malgré les ponts et metro annoncés.

Le licenciement systématique des pro-Gbagbo dans les emplois, mais ce sont les pro-Gbagbo. Le manque de réconciliation et le cafouillage dans le pays, ce sont les pro-Gbagbo. D’ailleurs qui se plaint du manque de réconciliation, regardez bien ce sont les mêmes, les pro-Gbagbo. L’absence de démocratie et du respect du droit de la personne, ce sont les pro-Gbagbo. Pour nous autres le pays est réconcilié et tout va bien. Le tribalisme, la corruption, l’injustice ce sont les pro-Gbagbo qui orchestrent cela. les mutins, les caches d’armes chez les Soro, ce sont les pro-gbagbo. Gouverner le pays par les armes pour effrayer les éventuels manifestants, ce sont les pro-gbagbo. Le changement de constitution et sa manipulation à notre guise, ce sont les pro-Gbagbo.

En un mot tous les maux du pays dont vous parlez ont pour seuls auteurs les pro-Gbagbo. Conclusion finissons avec les pro-Gbagbo et le pays se portera mieux. Entre temps moi le Président et mon RDR/RHDP on ne s’en plaint pas, parce que ce cafouillage nous arrange et le pays va mieux comme ça. Arrêtez de me poser des questions car vous avez toutes les réponses.

Merci

La fable de Alassane Dramane Ouattara et le RHDP

Racontée pour vous par Dr. Charles Koudou, USA

