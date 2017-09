Agenda à New York : Dominique Ouattara évoque son combat pour mettre fin au Sida en Côte-d’Ivoire d’ici 2030

Afrikipresse

En marge de la 72e assemblée générale de l’Onu, Mme Dominique Ouattara qui accompagne son époux à New York interviendra dans plusieurs évènements et activités.

À la tête de la fondation Children Of Africa qui œuvre dans les domaines de la santé, l’éducation, le social et l’appui aux femmes, la Première dame de Côte d’Ivoire profitera pour une fois de plus, interpeller les dirigeants africains sur le fléau du Sida. Membre de l’organisation des Premières dames d’Afrique contre le sida (OPDAS) depuis 2011 date de l’accession de son époux au pouvoir, Dominique Ouattara animera une conférence sur « comment l’exploitation du Dividende Démographique en Afrique peut mettre fin au Sida d’ici 2030 », le mardi 19 septembre 2017 au siège de l’Onu entre 12h et 12h30 (heure locale).

L’Ambassadrice spéciale de l’ONUSIDA qu’est Mme Ouattara, participera aux côtés de Brigite Macron et de Line Renaud à une réunion de haut niveau présidée par le président Ougandais, Yoweri Museveni le jeudi 21 septembre (9h-10h30) à la salle de conférence 4 au siège des Nations unies sur « comment intensifier les actions visant la fin de l’épidémie de sida ».

Pour la deuxième fois en moins de dix jours, la First Lady ivoirienne qui vient d’être élevée au rang de Grand-Croix de l’ordre du mérite de la République du Portugal pour ses nombreuses actions de bienfaisance en Afrique par le président Macelo Rebelo De Sousa, recevra cette fois à New York, le prix ‘’Global Impact Leadership Awards’’ au cours de la conférence internationale organisée par le centre de développement économique et de Leadership (CELD) dont elle animera un panel sur « les premières dames en mission », le même jeudi entre 11h et 13h, à Hilton Midtown Hotel, 1335 Avenue of the Americas.

Dominique Ouattara est également invitée à plusieurs déjeuners, à savoir, le 7e déjeuner officiel annuel des Premières Dames à l’invitation de ‘’Fashion 4 Developpment’’, celui offert par Melanie Trump et par le Fonds mondial de lutte contre le Sida.

Elle prendra enfin part à la réception offerte par madame Sophie Grégoire Trudeau, épouse du Premier ministre du Canada autour du thème « Importance de tenir la promesse faite aux femmes et aux filles ».

Philippe Kouhon, envoyé spécial à New York

Commentaires Facebook

Commentaires