Mes très chers enfants, chers responsables de la Fesci, chers étudiants. Depuis mon lit de convalescence, je suis avec intérêt, l’actualité de notre pays. J’observe, avec une attention toute particulière, les mouvements sur les campus et l’attitude inadmissible des autorités.

Depuis hier j’ai appris à travers vos communications que vous projetez une grande mobilisation ce lundi 18Septembre 2017.

Je n’ai pas dormi depuis cette annonce.

Non pas que j’ai peur ! Vous le savez bien.

Mais parce que cela me rappelle d’innombrables souvenirs, pas tous heureux. Je ne vous direz pas de renoncer à votre meeting. Je suis très bien placé pour savoir que ces genres de recommandations ne servent pas à grand-chose à la veille des projets de mobilisation populaire.

Ce que je puis vous dire, c’est de savoir prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter toute surprise désagréable. Ne laissez personne détourner votre manifestation et la mener vers un but autre que celui défini par vous-mêmes. Votre objectif, à n’en point douter, est de démontrer aux yeux de l’opinion nationale et internationale que l’école se meurt en silence .Et que vous n’êtes pas un groupuscule de perturbateurs comme tendent à le faire croire les détracteurs. Mais que C’est la majorité silencieuse qui a décidé de dénoncer cette injustice doublée de forfaiture, pour ne pas se rendre complice de la destruction de l’école ivoirienne. C’est votre droit .Encore faut-il pouvoir faire usage de ce Droit fondamental en respectant celui des autres. » La Liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres. »

Je vous appelle donc à mettre en place votre propre sécurité interne avec pour rôle, éviter les infiltrations. Chacun doit veiller sur son voisin et ne pas tolérer les dérapages. Ne laissez pas de place aux participants trop excités. Un grand mouvement c’est aussi celui qui sait contenir ses militants, les orienter et les conduire vers des buts qu’il se fixe librement. Ne laissez personne vous détourner de vos objectifs. Évitez de tomber dans le piège de la provocation. Conduisez-vous mêmes vos manifestations jusqu’au bout et à leur fin. Retenez que les perturbations de l’école profitent à d’autres sauf à vous .Et donc tous vos actes doivent concourir à son bon fonctionnement. Sinon tous vos sacrifices et vos acquis ne serviront à rien.

Sachez que faire une telle manifestation, terminer et rentrer paisiblement chez vous, signe, de maturité et de responsabilité n’arrange pas tout le monde.

Je compte sur vous pour faire mentir tous vos détracteurs. Et prouver que la mauvaise foi c’est du côté des autres.

Plein Succès à votre meeting Dieu est votre bouclier ….

Paix à l’école

Paix en CI

Paix en Afrique.

