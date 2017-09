Alternance 2020 en Côte-d’Ivoire: « Je reste fidèle à mes convictions », martèle Bédié An 3 de l’appel de Daoukro

Serge Alain KOFFI

Le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, mouvance présidentielle), Henri Konan Bédié, a invité dimanche à Daoukro (centre ivoirien) les cadres du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à mettre un terme au débat lié à l’alternance entre sa formation et le parti présidentiel et maintenu à mots couverts que le candidat de cette coalition au pouvoir, lors de la présidentielle de 2020, sera issu de son parti.

« En rappelant plus haut les termes de mon intervention d’il y a trois ans, ici même, je voulais indiquer à tous et à chacun la continuité de mon action. Je reste en effet fidèle à mes convictions », a déclaré M. Bédié, dans son discours, lors d’une cérémonie célébrant le 3e anniversaire de l’appel de Daoukro.

Il avait appelé à soutenir la candidature de M. Ouattara à l’élection présidentielle d’octobre 2015.

En contrepartie, M. Bédié avait souhaité une alternance en 2020 entre sa formation et le parti présidentiel pour la gestion du pouvoir. Ce qui signifie que le PDCI, soutenu cette fois par le RDR, devrait prendre le pouvoir après le dernier mandat de M. Ouattara en 2020.

Mais depuis la réélection de M. Ouattara, le RDR et le PDCI semblent ne plus parler le même langage. Les déclarations publiques de quelques responsables des deux partis laissent clairement apparaître des dissonances.

Par presse interposée, des cadres du PDCI et du RDR, ont régulièrement étalé leurs divergences. M. Bédié a invité les cadres à mettre fin à ces déclarations.

« Nous devons tous désarmer nos plumes et nos langues, taire nos querelles de clocher, nos verbiages creux et dérives langagières pour aller vers un seul objectif, celui de renforcer notre alliance »

Alerte info/Connectionivoirienne.net

Affoussy Bamba et une forte délégation de pro-Soro aux côtés de Bédié

3è anniversaire de l’Appel de Daoukro : Affoussy Bamba et une forte délégation de pro-Soro aux côtés de Bédié

Daoukro a vibré, ce dimanche 17 septembre 2017, au rythme de la célébration du 3è anniversaire de l’Appel de Daoukro. Cette commémoration qui a lieu sur la place Henri Konan Bédié de la capitale de l’Iffou a enregistré la participation d’une forte délégation de proches de Guillaume Soro.

Conduite par l’ex-ministre Affoussiata Bamba-Lamine, une importante délégation de proches du président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro a effectué le déplacement à Daoukro ce dimanche 17 septembre 2017 à l’occasion de la célébration du 3è anniversaire de l’Appel de Daoukro.

Absents il y a quelques jours du Congrès de leur parti, le Rassemblement des Républicains (RDR), ces « Soroistes » qu’accompagnaient plusieurs dizaines de membres, étaient bien visibles dans la ville de l’Iffou.

Cette présence est la preuve, si besoin en est, du rapprochement entre celui qu’on surnomme le PAN et Henri Konan Bédié.

Soir info

Commentaires Facebook

Commentaires