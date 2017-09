L’Université Nangui Abrogoua en Côte-d’Ivoire: Dortoir d’étudiants la nuit venue

Anselme BLAGNON

« Nous sommes forcés à dormir dans les amphis comme des délaissés », peste Cyril Assandé Roméo, étudiant à l’université Nangui Abrogoua, l’une des deux universités publiques d’Abidjan, où des étudiants dans l’attente de la réhabilitation des cités universitaires ont élu domicile dans les amphithéâtres.

Dans cet établissement supérieur situé à cheval entre la Commune d’Abobo et d’Adjamé (nord d’Abidjan), une centaine d’étudiants prennent d’assaut les deux principales salles de cours et les transforment en dortoirs après des heures de révision tard dans la soirée.

« Nous avons décidé de rester à l’université parce que nous n’avons pas de cités », lance le regard plein de colère Alexandre Youan Bi Djè, étudiant en licence 2 en Sciences naturelles (SN), évoquant « un manque de moyens ».

Les effets vestimentaires et documents de ces étudiants dont certains dorment à même le sol dans un coin sombre de la pièce, sont entassés dans l’une des allées de l’amphi A, (le plus grand de l’université) où une commerçante propose du café et des sandwichs aux locataires d’un soir.

Pour ces étudiants installés sur le campus le temps de l’année universitaire, les tables bancs représentent des matelas et les amphithéâtres des chambres.

Installé sur la cité depuis l’année universitaire 2015-2016, Alexandre qui ne craint pas pour la sécurité, assurée par la police universitaire et la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire, principal syndicat, « préférere dormir à l’école » pour mieux étudier « même si les conditions ne sont pas réunies ».

Maintes fois, les étudiants ont « revendiqué » sans avoir de réponse favorable de l’administration. Une situation qui pousse certains à « abandonner » leur cursus universitaire, selon Alexandre.

Dans ces conditions, prendre un bain quotidien aux dires de Cyril Roméo relève de « l’impossible » car ils se prennent périodiquement « sans oublier les fréquentes coupures d’eau ».

S’agissant des toilettes, « C’est compliqué », avoue Michella. En utilisant, des toilettes dont les conditions hygiéniques restent à désirer, les étudiantes « s’exposent à des infections de tout genre », selon cette étudiante qui préfère « désinfecter à l’eau de javel les toilettes avant tout usage ».

Face aux problèmes qu’ils rencontrent, les étudiants dans leur ensemble demandent au gouvernement de réhabiliter les cités d’Abobo, Adjamé et Williasmville (Abidjan nord), laissées à l’abandon depuis la fin de la crise postélectorale ivoirienne de 2010.

Le directeur du Centre régional des œuvres universitaire d’Abidjan 2 (CROUA, en charge de l’hébergement et la restauration des étudiants), Dongossi Ouattara qui dit avoir été « choqué de voir les étudiants dans les amphithéâtres et restaurants » de l’université espère que les cités seront réhabilitées en 2018.

Spécialisée dans les disciplines scientifiques, notamment les sciences expérimentales, naturelles, écologiques, ainsi qu’en informatique, l’université Nangui Abrogoua d’Abobo-Adjamé compte environ 5.000 étudiants.

Alerte info/Connectionivoirienne.net

