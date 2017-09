Le marché d’Abobo en flammes en Côte d’Ivoire: Des scènes de pillages des magasins observées

Des scènes de pillages des magasins au marché d’Abobo en feu sont en cours, a constaté fratmat.info ce dimanche 17 septembre 2017 nuit.

« Des jeunes armés de gourdins et de machettes fracassent les portes des magasins pour piller les marchandises », affirme un témoin. Alors que le feu continue de progresser dans le marché.

Le hic, c’est que les magasins des alentours du marché qui ne sont pas concernés par l’incendie sont aussi pillés. Chaque pilleur s’attèle à emporter le plus de « butins ». Et ce, au grand désarroi de certains propriétaires des lieux présents sur place.

T Kouadio

Fraternité Matin

