Bédié refuse la rupture mais affirme que: « L’appel de Daoukro balise le problème des successions »

Ce qu’il est convenu d’appeler l’appel de Daoukro date du 17 septembre 2014. Ce jour-là, Bédié invitait les militants du Pdci et les partis alliés du Rhdp à soutenir la candidature d’Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Ce 17 septembre 2017, les houphouetistes au pouvoir comme les années précédentes ont commémoré l’événement dans la capitale de l’Iffou, Daoukro.

Comme ces deux dernières années, l’événement a drainé du beau monde mais dans un contexte nouveau fait de dissensions au sein des alliés au pouvoir au sujet de l’alternance 2020, une clause non formelle de l’appel de Daoukro. Et les militants du Pdci, en raison de la passe d’armes avec les alliés du Rdr s’attendaient à une déclaration ferme de leur chef Henri Konan Bédié, avec de nouvelles orientations claires.

Le moins que l’on puisse dire, Bédié a joué entre fermeté et ouverture, contentant faucons (anti-Rdr) et partisans modérés de l’appel de Daoukro. Il a rappelé ses sacrifices au nom de l’alliance et martelé qu’il demeurait ‘’fidèle à la parole donnée’’. Appelant à plus de tempérance et de sérénité au sein de la famille il avertit : « Les ambitions doivent être mesurées. Tout le monde ne peut pas être président et en même temps. Je veux insister sur la fidélité à la parole donnée. (…) L’appel de Daoukro balise le problème des successions au pouvoir. Il est désormais impossible à une seule formation de gouverner… Nous devons être unis et solidaires », a déclaré Bédié sous les applaudissements de l’assemblée.

En mille mots comme en un, Bédié n’a pas fait une déclaration de rupture. Il a ménagé tout le monde. Il a invité les cadres du Rhdp à ‘’abandonner les querelles’’ et à ‘’laisser Ouattara et son gouvernement travailler’’. Sur l’attente précise de ses partisans, il a invité à la patience en déclarant qu’’’il reste encore trois bonnes années avant l’élection de 2020’’.

Le Rdr était représenté au plus haut niveau avec Henriette Diabaté la présidente, la secrétaire générale Kandia Camara et Hamed Bakayoko, parrain de la cérémonie. Ils ont tenu des discours appelant au rassemblement et à la cohésion sans jamais faire de promesse concrète à leurs alliés du Pdci à propos de l’alternance souhaitée en 2020.

