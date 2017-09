La Côte d’Ivoire au Sommet Japon/pays pfricains membres Non – permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU

Le Chef de l’Etat a pris part au Sommet Japon / Pays Africains membres non – permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU, à New York. En marge de la 72 ème Session ordinaire de l’Assemblée Générale de l’ONU qui se tient à New York, le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a pris part ce lundi 18 septembre 2017, au Sommet Japon / Pays Africains membres non-permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Ce Sommet, organisé par S.E.M. Shinzo ABE, Premier Ministre du Japon, a vu la participation du Premier Ministre de l’Ethiopie et du Président du Sénégal dont les pays siègent actuellement au Conseil de Sécurité ainsi que celle des Présidents de la Côte d’Ivoire et de la Guinée Equatoriale qui siègeront à compter de 2018 ; de même que la présence du Président de la République de Guinée, S.E.M. Alpha CONDE, par ailleurs, Président en exercice de l’Union Africaine.

Ce Sommet a été, selon le Président Alassane OUATTARA, l’occasion d’aborder les sujets portant sur la coopération bilatérale et la lutte contre le terrorisme. A ce niveau, a-t-il ajouté, les Chefs d’Etat présents ont sollicité l’appui du Japon dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, notamment concernant le financement multilatéral en vue de combattre plus efficacement ce phénomène. La menace que constitue la Corée du Nord a également figuré au menu des échanges avec le Premier Shinzo ABE. Sur cette question, les Chefs d’Etat africains ont condamné les tirs de missiles balistiques de la Corée du Nord

au-dessus du Japon et ont apporté leur soutien aux différentes résolutions du Conseil de Sécurité sanctionnant la Corée du Nord. Ils ont, par ailleurs, appelé à une résolution pacifique de la crise dans la péninsule nordcoréenne.

Avant ce Sommet, le Chef de l’Etat a pris part, dans la matinée, à la 5 ème Réunion du Conseil d’Administration du Centre des Objectifs de Développement Durable (ODD) pour l’Afrique, à l’Invitation de S.E.M. Paul KAGAMÉ, Président de la République du Rwanda. L’objectif de cette réunion était de faire le point de l’état d’avancement des missions assignées à ce Centre, notamment l’appui à la mobilisation des ressources, l’échange d’expériences entre les pays africains sur les ODD ainsi que les mécanismes de suivi et de reporting. Notons que ce mardi 19 septembre 2017, le Chef de l’Etat prendra part à l’ouverture du débat général de la 72 ème Session, au lancement du Pacte mondial pour l’environnement en présence du Président français, Emmanuel MACRON ainsi qu’à la réception offerte par le Président américain, Donald TRUMP et son épouse, en l’honneur des Chefs d’Etat et de Gouvernement et leurs conjoints.

