Bictogo remercie les militants RDR après le 3è Congrès: « Je regarde avec vous vers l’avenir, et avec confiance »

RDR-Adama Bictogo, Président Comité d’organisation aux militants après le 3ème Congrès ordinaire : « Je regarde avec vous vers l’avenir, et avec confiance »

« Un grand dessein attend notre pays. Nous le réaliserons avec le RDR, dans une Côte d’Ivoire rassemblée »

Militantes, militants du RDR,

Chères sœurs et chers frères,

Mes Chers Amies et amis

Au terme des travaux du Troisième Congrès ordinaire de notre grand parti, je voudrais, en ma qualité de Président du Comité d’organisation et au nom de tous ses membres , vous exprimer notre profonde gratitude pour la mobilisation exceptionnelle dont vous avez fait preuve !

J’ai encore en mémoire les mots du Président de la République qui, en retraçant l’histoire glorieuse de notre parti, disait n’avoir jamais vu une pareille mobilisation.

Le Président Alassane Ouattara ne pouvait pas nous rendre un meilleur hommage, d’abord à vous, militantes et militants, ensuite à nous, membres du Comité d’organisation.

Nous sommes venus à ce Congrès, portés par la ferveur de nos militants, avec un seul objectif : en réussir l’organisation, loin de toute ambition individuelle, mais plutôt pour le bonheur des congressistes.

La meilleure des récompenses a été votre présence, vous qui depuis 1994, avez tenu haut le combat de notre parti, en restant engagés aux côtés du Président Alassane Ouattara.

Nous sortons de ces Assises heureux et fiers des résolutions qui ont été prises, heureux et fiers des désignations et nominations des nouveaux dirigeants faites par acclamations et à l’unanimité du Congrès, instance souveraine de notre parti.

Comment donc ne pas nous adresser à vous une dernière fois, vous qui avez permis de parvenir à un tel résultat ?

À vous les élus

À vous les secrétaires départementaux

À vous les les secrétaires de section

À vous les responsables des comités de base

À vous les cadres, les militantes et militants de base

À vous sympathisantes et sympathisants , qui avez bravé les distances, la fatigue, la chaleur, afin de venir exprimer votre confiance dans notre parti et votre adhésion au projet que porte le Président Alassane Ouattara ,

Je dis merci.

L’esprit encore rempli des images des pré-Congrès, de l’ambiance des tournées préparatoires du Congrès, et de la fraternelle ambiance des deux jours passés au Palais des Sports, je veux continuer de regarder avec vous vers l’avenir, et avec confiance.

Je vous dis à bientôt, car, dès aujourd’hui, nous commençons un nouveau combat aux côtés du Président d’honneur de notre parti, Alassane Ouattara, de la Présidente, du Vice-président, de la Secrétaire générale, des secrétaires généraux délégués, et de l’ensemble des instances à pourvoir.

Au-delà des responsabilités qui seront confiées aux uns et aux autres, ce qui nous attend suppose une action collective, un compagnonnage fraternel. Ne vous laissez pas détourner de cette action collective.

Notre action est au service du renouveau de notre parti. Elle est portée sur notre solidarité et le rassemblement dans notre pays !

Notre Président d’honneur , en accord avec vos attentes, et conformément aux résolutions prises, a donné le cap : nous savons clairement où nous voulons aller, parce que n’avons pas oublié d’où nous venons .

Vous étiez des dizaines de milliers à ce Congrès, mais vous étiez là aussi depuis l’origine, en bravant tous les obstacles et toutes les souffrances.

Un grand dessein attend notre pays. Nous le réaliserons avec le RDR, dans une Côte d’Ivoire rassemblée.

Vive le RDR nouveau

Vive la Côte d’Ivoire rassemblée !

