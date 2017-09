Plus de 100 entreprises à Abidjan pour des échanges d’expériences: Les atouts de la Côte d’Ivoire qui attirent

Le 19 Octobre 2017 prochain aura lieu, le Business Dating d’Abidjan (BDA), dans un grand réceptif hôtelier d’Abidjan. C’est un évènement B to B initié par le cabinet Butterfly dont la principale vision est d’offrir un cadre d’échanges et de solutions entre professionnels locaux et étrangers mais également un lieu de rencontre de l’offre et de la demande. Le lancement officiel de cette rencontre de haut niveau s’est effectué le jeudi 07 septembre 2017 au cours d’une causerie-débat organisée par ladite structure à son siège au Plateau.

« Les atouts et les bonnes pratiques pour faire de bonnes affaires en Côte d’ivoire ». C’est autour de ce thème que vont échanger les participants conviés à ce rendez-vous. Selon Ivane Corine Diakité, gérante du cabinet, cette plateforme a pour mission de « créer une nouvelle race de leaders à travers le partage d’expériences qui porteront la Côte d’Ivoire et le continent Africain à son développement ».

Le Business Dating Abidjan sera donc, selon elle, une aubaine de visibilité pour les entreprises ivoiriennes et étrangères. Elles auront donc l’occasion de prendre connaissance des exigences du marché national. Par ailleurs, cette plate-forme d’échanges qui tire son essence du concept « speed dating » vise à se positionner comme un espace idéal pour la promotion des produits et services auprès des professionnels ivoiriens et étrangers.

Les intervenants lors la cérémonie de lancement ont ensemble tenté de décrypter l’environnement des affaires en Côte d’Ivoire. Tous ont reconnu les efforts consentis par le gouvernement ivoirien mais qui restent toutefois insuffisants. Ils sont tous unanimes sur le rôle que doit jouer le secteur privé ivoirien dans le développement économique de notre nation. Se faisant, ce salon d’échanges et de partage d’expériences est une occasion pour emmener l’espace francophone à épouser le défi de l’entreprenariat sans attendre l’Etat. « Il faut qu’on passe à l’action, plus d’action, plus d’impulsion et un leadership avéré pour aller à l’émergence », a fait savoir l’un des participants au débat.

Pour cette édition du BDA, ce sont plus de 300 personnes et une centaine d’entreprises qui sont attendues. Les principaux secteurs d’activités visés sont les Tics, l’industrie agro-alimentaire, le BTP, le Tourisme, le Commerce et les services.

SD (info AK)

