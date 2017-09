Côte-d’Ivoire: Gon Coulibaly contredit Soro « Il avait été convié au Congrès du RDR, il n’est pas venu »

« Comme tout le monde, deux jours avant le congrès, une réunion était prévue avec le Président et l’ensemble des cadres les plus importants du parti. Il avait été convié et il n’est pas venu. Donc il était associé au même titre que tout le monde. Mais il était absent ».

Amadou Gon Coulibaly revient sur l’absence de Guillaume Soro au 3e congrès du Rassemblement des républicains (Rdr). « Guillaume Soro est militant du Rdr. C’est à ce titre qu’il a été élu président de l’Assemblée nationale. Il a été porté à la tête de cette institution par les groupes Rdr et Pdci qui l’on voté comme un seul homme. Nous regrettons son absence à ce congrès », déplore-t-il sur le site internet de radio Bbc.

A-t-il été associé aux préparatifs ? Sur la question Amadou Gon explique: « comme tout le monde, deux jours avant le congrès, une réunion était prévue avec le Président et l’ensemble des cadres les plus importants du parti. Il avait été convié et il n’est pas venu. Donc il était associé au même titre que tout le monde. Mais il était absent ».

Pour rappel, le 3e congrès du Rdr s’est tenu les 9 et 10 septembre 2017, au Palais des sports de Treichville (Abidjan). « Je n’ai, à aucun moment, été associé aux préparatifs du congrès. Je n’ai reçu aucun document officiel, encore moins pris connaissance des recommandations préalables issues des pré-congrès », avait déclaré Guillaume Soro, dans un communiqué, depuis Paris.

