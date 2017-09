Une organisation de la société civile propose ses solutions contre les microbes en Côte-d’Ivoire

Par Connectionivoirienne

Les opérations en plein jour et à visages découverts d’adolescents violentant et arrachant argent et objet de valeur à des passants sont de plus en plus récurrentes à Abidjan et le fléau gagne les autres contrées du pays. Les populations vivent désormais avec la peur au ventre. Mardi, au quartier Selmer de Yopougon, ces enfants ont encore sévi entre 16h et 17h en pleine rue devant des riverains impuissants et médusés. L’opération a fait plusieurs victimes pour la plupart des passagers de taxis.

Le Cri du peuple, organisation de la société civile qui se prononçait sur cette insécurité ambiante ces derniers jours, n’a pas manqué de fustiger les réactions timorées des autorités. Le président de cette organisation, Séri Hérode Pierre s’interroge si des mains occultes ne se cachent pas derrière ces jeunes pour profiter de leur sale besogne. Il invite l’Etat à ses responsabilités régaliennes.

« Si aujourd’hui il y a des questions qui sont très préoccupantes en Côte d’Ivoire, la situation sécuritaire en est une et doit être classée au rang des priorités de l’Etat. La violence, les pillages, les casses, les agressions, les viols et les assassinats orchestrés par ces jeunes gens dits mineurs ne relèvent aucunement des agissements de personnes mineures car nous faisons de manière récurrente le constat d’un tas d’actions faisant office de plans préparés et coordonnés jusqu’à exécution. (…) ‘’Le Cri du peuple’’ demande à l’Etat d’ouvrir une enquête pour que si tel est le cas, l’on puisse mettre la main sur les éventuels manipulateurs et permettre à la justice de faire son travail », analyse-t-il.

Pour un début de solution contre ces enfants ‘’en conflit avec la loi’’, ‘’Le Cri du peuple’’ qui estime que ces enfants ont encore leur place dans notre société n’a pas manqué de faire des suggestions. « Le Cri du peuple demande sans faux-fuyants que ces enfants soient sérieusement encadrés et formés pour une véritable insertion car ils ont encore leur place dans la construction de notre pays. Dans cette même logique, nous proposons la création d’une unité spéciale dotée de moyens adéquats et capable de mettre la main sur ces ‘’microbes’’ afin de les mettre à la disposition des centres de formation existants pour un plan d’insertion accompagné d’un contrôle minutieux », soutient le conférencier là où certains proposent une incarcération pure et simple pour crimes graves.

L’organisation a abordé bien d’autres sujets au cours de sa conférence. Notamment l’actualité du moment dominée par les revendications de la Fesci au sujet des frais annexes exorbitants dans les établissements scolaires. Là-dessus, le Cri du peuple a apporté son soutien à la Fesci avant d’inviter le gouvernement à rendre effective la gratuité de l’école en supprimant tous les faux frais payés par les parents d’élève.

SD à Abidjan

