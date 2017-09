Plus de 25.000 personnes interpellées et 1.000 armes blanches saisies en Côte d’Ivoire (opération de sécurisation)

Stanislas GNAKOURI

Quelque 25.454 personnes ont été interpellées, 412 fumoirs détruits et 1.047 armes blanches saisies de juillet 2016 à août 2017, lors de l’opération « épervier 2 », initiée par le gouvernement ivoirien pour la sécurisation de la ville d’Abidjan, a indiqué jeudi le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, au cours d’un point de presse.

Parmi ces 25.454 personnes interpellées, 413 ont été déférées au parquet d’Abidjan, a affirmé M. Kouyaté, ajoutant que la destruction des 412 fumoirs a permis de saisir 42 kg de cannabis, 57g d’héroïne et 19g de cocaïne.

Le bilan de l’opération fait également état de 12 armes à feu saisies, dont trois factices, 1.047 blanches, 141 munitions et 147 véhicules et tricycles.

La troisième opération « épervier 3 » lancée jeudi, va « mobiliser 1.500 éléments de l’armée ivoirienne, dont 1.000 policiers, 150 gendarmes et 200 éléments du Centre de commandement des décisions opérationnelles (CCDO, unité spéciale) ».

De mai à juillet 2016 « épervier 1 » avait permis à la police nationale de saisir six armes à feu, 326 armes blanches, 393 motos non immatriculées, et détruire 166 fumoirs.

