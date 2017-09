Crise Fesci-gouvernement en Cote-d’Ivoire: Des personnes de bonne volontÃ© tentent une mÃ©diation pour un retour au calme

Par Connectionivoirienne

La tension reste toujours vive ntre la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (Fesci) et le ministère de l’Education nationale au sujet des frais annexes jugés exorbitants dans les lycées et collèges du pays. Chaque camp reste figé sur ses positions. La ministre de l’Education nationale qui trouve la grève injustifiée mobilise une partie des parents d’élève autour d’elle et ceux-ci multiplient les déclarations de soutien en sa faveur.

Dans cette atmosphère, Koné Cheick Oumar, bien connu dans le milieu du football ivoirien, un temps aux commandes de l’Africa sports a tenté de rapprocher les positions en rencontrant ce jeudi 21 septembre 2017, à la cité rouge, des collaborateurs d’Assi Fulgence Assi, secrétaire général de la Fesci. A la suite de cette rencontre, une déclaration devait être lue devant des journalistes mobilisés pour la circonstance dans le sens d’un appel au calme et à l’apaisement. On retiendra que sa tentative a échoué puisque la déclaration n’a pu être faite au motif que le bureau exécutif de la Fesci devait tenir une réunion ce même jour à l’issue de laquelle, l’organisation syndicale devait donner sa position sur l’offre de Koné Cheick.

Si les étudiants ont trouvé son initiative louable, ils lui ont dit que leur principale revendication reste pour l’instant non négociable surtout que la ministre Kandia Camara semble avoir choisi la voie du mépris et de la répression. Jusqu’à ce jeudi soir à 20 heures, Koné Cheick n’avait encore reçu la moindre réponse du syndicat.

Rien n’est donc encore réglé et les inscriptions continuent dans les écoles conformément aux mesures arrêtées par Kandia et les Coges des établissements. Ce vendredi, le groupe parlementaire Vox Populi de Yasmina Ouégnin va se prononcer sur cette nouvelle crise dans l’enseignement. Jusque-là, les députés ivoiriens étaient restés indifférents au sujet.

SD à Abidjan

