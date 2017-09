Au moment où les Ivoiriens tirent le diable par la queue, le Président Bédié et ses alliés du RHDP confirment leurs volontés de confisquer le plus longtemps possible le pouvoir d’état. 2020 se marchande déjà.

Le renforcement du RHDP est le seul gage de la paix dans notre pays, disait en substance le Président Bédié lors du fameux 3e anniversaire de l’appel de Daoukro. Une façon de dire que « sans nous, la paix n’est pas possible en Côte d’Ivoire ».

Il n’est pas étonnant d’entendre ce genre de discours venant de M. Bédié et de ses alliés. « La paix ce n’est pas un mot mais un comportement » disait Félix Houphouët Boigny. Le comportement par contre des apôtres de Félix Houphouët-Boigny est loin de garantir la paix. Si le prix de la paix passe par la promotion d’une alternance tontine au sommet de l’état, les ivoiriens prendront leurs responsabilités au moment venu.

Quand Bédié créait son concept d’ivoirité (devenu plus tard l’article 35 de notre constitution) il n’ y avait pas mesuré le danger qu’il faisait planer sur la paix. Il s’est entêté sur ce chemin chaotique qui a fait tant de mal au pays.

Aujourd’hui il se fait passer pour le sage et l’apôtre de la paix. C’est cet article 35, que la victime Alassane Ouattara a abrogé au dernier référendum de notre pays avec le soutien de M. Bédié père de ce fameux article.

C’est ce concept bizarre et inique, pour emprunter les expressions d’Alassane Ouattara en son temps qui a engendré le malaise social et entraîné par la suite le fameux coup d’état de 1999. Et ainsi de suite tout ce que notre pays a connu.

le RHDP est la pierre angulaire sur lequel a reposé la fracture et la division des ivoiriens. Nous parler de parti unifié ne relève que de la comédie classique quand on sait d’où est parti les origines de la souffrance des ivoiriens

De plus près, lorsqu’on observe avec une attention particulière, les trois( 3) personnes qui parlent plus de paix et de réconciliation dans ce pays font parties des 4 houphouëtistes RHDP à la base de la crise militaro-politique en Côte d’Ivoire. Il s’agit de Soro Guillaue , d’Alassane Ouattara, de Konan Bedié et enfin du Général Gueï Robert qui n’est plus de ce monde

Le Général Gueï Robert à été mis à la retraite anticipée par Bedié tous deux des Houphouëtistes. Ce dernier est quant à lui revenu mettre fin au pouvoir de Bedié. Mieux le Général Gueï houphouëtiste a empêché Bédié et Alassane Ouattara tous deux des houphouëtistes a se présenter aux élections présidentielles de 2000.

Alassane Ouattara disciple d’Houphouët-Boigny est accusé de monter une rébellion dirigée par M Soro pour prendre le pouvoir. C’est Bédié le néo apôtre de la paix qui a lancé un mandat d’arrêt international contre Alassane Ouattara.

M. Soro Guillaume continu lui de faire du chantage et du marchandage au sein du RHDP pour s’arroger une place de dauphinat. Aujourd’hui c’est le parfait amour entre M. Soro Guillaume et M. Konan Bédié. Hier au lendemain de la fin de la crise postélectorale, quand Alassane Ouattara nommait Soro Guillaume au poste de 1er ministre, cela n’a pas été du goût de M. Bédié qui a réclamé le poste de 1er ministre promis au PDCI et voilà comment M. Soro se retrouve à l’assemblée nationale.

Au regard de ces faits, nous sommes à mesure de penser que ceux qui pensent garantir la paix (le RHDP et les Houphouëtistes) dans notre pays ne sont que des imposteurs, des vendeurs d’illusions parce que ce sont eux qui ont enflammé ce beau pays rien que pour leurs appétits démesurés du pouvoir

C’est ce que le Président Gbagbo Laurent a appelé la guerre des héritiers houphouëtistes. Cette guerre continue de faire rage. Les pratiques restes les mêmes mais les stratégies ont changé. En un mot, le RHDP est le problème et non la solution dans notre pays. C’est un monstre aux multiples couleurs

Mais là où l’amertume est grande, c’est l’absence totale d’une opposition forte qui devrait mettre fin aux souffrances des ivoiriens. L’opposition politique a tout simplement démissionnée. Les querelles de leadership l’ont fragilisé

Diantre, sommes-nous dans quel pays où les donneurs de leçons ne sont pas les bons exemples. En quoi l’anniversaire de l’appel de Daoukro changera positivement la vie des ivoiriens ? C’est quoi même l’appel de Daoukro dirait le citoyen lambda?

L’appel de Daoukro est un machin ni tête ni queue. C’est une tribune politique que s’est offerte M. Bédié pour exister politiquement afin de vendre des illusions.

C’est une grande foire de l’hypocrisie, de l’imposture, de l’arnaque politique, du marchandage et de la honte. Le Président Bédié doit prendre sa retraite politique ici et maintenant et se consacrer à d’autres choses.

