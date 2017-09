Démenti de Soro en Côte-d’Ivoire: «Je n’ai jamais récusé Obasango, ni qualifié le RDR de panier à crabes »

COMMUNIQUE

DU CABINET DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

Le jeudi 21 septembre 2017, une publication parue sur le site d’information Ivoirebusiness qui prétend reprendre un article de Le Temps signé de Marcel Dezogno, a prêté au Président de l’Assemblée nationale, Son Excellence Monsieur SORO Kigbafori Guillaume, des propos d’une gravité extrême.

Aux termes de cet article, le Président SORO Kigbafori Guillaume se serait, sur son compte Twiter, vertement pris au Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, aurait qualifié de « panier à crabe » le dernier Congrès du RDR et aurait récusé une médiation de l’ancien Chef de l’Etat du Nigéria Olusegun Obasanjo.

A l’évidence, le sombre dessein de l’auteur de cet article et de sa rédaction n’est autre que de jeter un discrédit sur le Président de l’Assemblée nationale et semer la discorde entre lui et le Chef de l’Etat, d’une part, et le RDR d’autre part.

En tout état de cause, le Président SORO Kigbafori Guillaume n’a jamais tenu les propos qui lui sont prêtés et cela reste vérifiable sur son compte Twiter. Il ne se reconnait nullement dans ces allégations infondées qui n’engagent que leurs auteurs et contre lesquels il s’insurge.

Le Président SORO Kigbafori Guillaume, profondément attaché à la démocratie et à la réconciliation entre les ivoiriens, invite les journalistes à davantage faire preuve de professionnalisme et à se garder de tels propos mensongers et de nature à mettre à mal la cohésion de notre pays.

Il appelle les ivoiriens à plus de discernement et à recourir aux sources d’informations fiables que sont ses sites et comptes personnels pour toute information le concernant.

Fait à Abidjan le 22 septembre 2017

Le Chef de Cabinet

OUATTARA Toh Marc

Hussein KOUAME

Attaché de Presse du

Président de l’Assemblée Nationale

