Ambassade de Côte-d’Ivoire à Dakar: Le Général Kassaraté limogé ou atteint par l’âge de la retraite ?

Kassaraté à Dakar, Gomis à Paris, Zinsou à Bruxelles: Ces ambassadeurs atteints par l’âge de la retraite sont-ils intouchables ?

Au Ministère des Affaires étrangères à Abidjan il fait mauvaise ambiance depuis plusieurs mois. En effet, nombreux sont les diplomates étrangers en poste à Abidjan qui se plaignent de ne pas avoir souvent l’occasion de rencontrer le ministre Amon Tanoh himself. Ces diplomates étrangers s’estiment obligés de se satisfaire de rencontres avec des second ou troisième couteaux, comme principaux interlocuteurs.

Il est à craindre que cette situation ne s’amplifie avec les arrivées prochaines de deux diplomates proches de 70 ans dans le cabinet du ministre.

Selon nos informations, Ouattara Largatton en poste à Vienne, oncle direct de Soro Guillaume était pressenti pour rentrer au pays, et occuper le poste de Directeur de cabinet, tandis que le secrétariat général du Ministère sera l’affaire de l’ambassadeur Adom actuellement en poste en Allemagne. Samuel Ouattara devait quitter le Mali pour l’Italie, poste qu’abandonne Tagliante Sarassino pour l’Allemagne.

Le rajeunissement des postes touche quand même le Mexique qui reçoit un jeune diplomate, en poste à Abidjan, avec le départ de l’actuel ambassadeur qui aura totalisé 12 ans à l’extérieur: D’abord en tant que Premier conseiller, puis ambassadeur.

Un ancien de la mission économique ivoirienne à Washington remplace Daouda Diabaté. Il s’appelle Mohammed Haidara, président du cercle libéral Rdr tandis proche du PM. A près de 70 ans, Daouda Diabaté est lui pressenti pour le poste de conseiller diplomatique du Président Ouattara.

L’ambassadeur à New York, Bouah-Kamon rentrera au pays pour la retraite à 68 ans. Il a en effet été remplacé par un diplomate plus âgé que lui, Boutchoué qui a pris fonction à l’occasion de la dernière AG de l’ONU.

Les employés du Ministère et les diplomates étrangers se disent particulièrement interpellés par trois cas:

Malgré ses 77 ans, l’ambassadeur ivoirien à Paris, Charles Gomis, qui pendant plusieurs semaines n’a pas mis les pieds à l’ambassade suite à une chute dans les escaliers, et parce qu’il n’y a pas d’ascenseur à ses bureaux ; est toujours en poste.

Le deuxième sur notre liste de trois est Jean Vincent Zinsou à Bruxelles. L’ancien du Centre des œuvre universitaires d’Abidjan, le CNOU qui, en dépit de ses 70 ans et des malversations supposées, avait pourtant reçu un message lui demandant de rentrer il y’a un peu plus d’un an ; n’est toujours pas rentré. Pour la énième fois il devrait être maintenu en poste.

À 66 ans Kassaraté auraient été limogé selon des rumeurs sur les réseaux sociaux attribués à une certaine presse sénégalaise. Selon nos informations, l’ex Commandant supérieur de la Gendarmerie nationale de Côte-d’Ivoire, avait été rayé de la liste des diplomates devant rentrer au pays, parce que Ouattara craignait que la fin de sa mission soit perçue comme une sanction, alors que des personnes plus âgées que lui étaient maintenues en poste. Aux dernières nouvelles, les données auraient changé selon des rumeurs.

Par rapport aux échéances de 2020, des diplomates de carrière proches du pouvoir, estiment que maintenir les ambassadeurs bons pour la retraite en poste, plutôt que de les remplacer par des plus jeunes, n’est pas une très bonne chose pour le dynamisme de la diplomatie ivoirienne.

