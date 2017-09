Côte-d’Ivoire: Le ministre de la Défense Hambak et le CEMA se jouent les Commandos parachutistes

A l’arrivée, le ministre de la Défense doit se plier à la tradition, à savoir, toucher le pilonne au centre de l’enceinte, attestant qu’il a l’accompli la mission.

« Saint-Michel » 2017 : Les parachutistes accueillent le ministre Hamed Bakayoko

Véritable immersion dans le milieu de vie du commando-parachutiste, c’est ce que l’on retient de cette journée pleine passée par le Ministre d’Etat, ministre de la Défense Hamed BAKAYOKO, le 23 septembre avec les soldats du 1er Bataillon de Commandos et de Parachutistes (1er BCP).

A l’occasion des festivités d’ouverture de la ‘’Saint-Michel’’ édition 2017, le ministre de la Défense, était l’invité de marque de la traditionnelle marche commando sur Akandjé. Entouré des Généraux TOURE Sékou et Julien KOUAME respectivement Chef d’Etat-Major Général des Armées et Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre, et guidé par le Lieutenant-Colonel Chérif OUSMANE, Chef de Corps du 1er BCP, le ministre Hamed BAKAYOKO, a participé à la ‘’marche pour l’option du béret rouge’’.

Parti de l’entrée de la cité ‘’Fékéssé’’, les marcheurs en mode TAP léger ont parcouru environ 5 kilomètres pour regagner le site hostile d’Akandjé. Chantant gaiement preuve de cohésion militaire, les futurs béret-rouge avec à leur tête le ministre de Défense, auxquels se sont joints pour la circonstance, les anciens parachutistes, les artistes comédiens, les épouses des militaires, les populations civiles et même les enfants, ont traversé un environnement austère, enjambant bûches et pataugeant dans la boue.

Perché sur une crête, l’antre du commando (Akandjé), ne se laisse découvrir sans effort considérable, comme pour confirmer l’adage selon lequel ‘’ici seuls les morts sont libres’’. Tous ont été éprouvés par le franchissement de cette côte sinueuse au sommet de laquelle se dresse une seule résidence construite du temps colonial par le gouverneur Louis-Gustave BINGER.

A l’arrivée, le ministre de la Défense doit se plier à la tradition, à savoir, toucher le pilonne au centre de l’enceinte, attestant qu’il a l’accompli la mission. « Les populations doivent respecter le militaire. Cette immersion dans le milieu du commando, nous démontres que l’homme en arme est un personnage qui se surpasse… Restez disciplinés, nous travaillerons de sorte à ce que les populations soient fières de leur Armée. » a lancé le Ministre Hamed BAKAYOKO à son arrivée sur le site.

Place ensuite à une présentation du Centre d’Entrainement Commando d’Akandjé (CECA), exposé dont s’est chargé le Chef de Bataillon ATSIN Thierry Marc, Commandant en second du 1er BCP. Ainsi, dans une brève analyse, l’officier supérieur a étalé les atouts du premier centre d’entrainement commando de Côte d’Ivoire. « Nous accueillons des stagiaires depuis 1995, et formons les militaires en aguerrissement, monitorat et instructeur commando… » a-t-il affirmé.

Dirigé par le chef de Corps le Lieutenant-Colonel Cherif OUSMANE, les commandos ont étalé leur savoir-faire à travers la parfaite exécution d’un exercice de Contre-Terrorisme et Libération d’otages (CTLO), suivi de la réduction d’une résistance localisée. Le clou de la journée a été la visite guidée de la caserne du 1er BCP, où le ministre a pu s’empreigne des conditions de vie et de travail des soldats. Rendez-vous pris pour le vendredi 29 septembre, date de clôture à laquelle sont prévus des sauts en parachutes sur la caserne.

Alain Zama

Commentaires Facebook

Commentaires