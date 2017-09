Les Dozos en campagne de sensibilisation à la paix dans la Côte-d’Ivoire profonde

Promouvoir le pardon, la tolérance, la réconciliation, la cohésion, ainsi que toutes les valeurs sociales entre populations, pour une paix durable, dans une Côte d’Ivoire unie, solidaire et réconciliée avec elle-même.

Telle est la mission que veut accomplir la fédération nationale des Confréries Dozos de Côte d’Ivoire (Fenacodoci). L’annonce a été faite, le 23 septembre 2017, au cours d’une conférence de presse, à Abobo Agnikro, par son président, Dosso Sory. En présence de plusieurs chefs Dozos venus de diverses localités du pays.

Selon lui, la campagne de sensibilisation a démarré depuis 2016. « Depuis un an, plusieurs équipes de la Fenacodoci appuyées par le collectif des chefs traditionnels et de communautés, sillonnent le territoire national. Elles se sont rendues dans des campements, des villages et des villes, et ont rendu visite à des familles, pour leur parler de paix, de tolérance et de réconciliation.

Cette tournée a permis d briser le mur de méfiance qui s’était installé entre certaines populations et la confrérie de Dozo, depuis quelques années auparavant, du fait de la crise qu’a traversée le pays », a-t-il souligné. Précisant que la première phase de cette tournée de sensibilisation s’est faite dans les 11 départements du Grand Ouest, mais aussi, dans la région du Sud-Comoé, l’Indénié-Djuablin, le worodougou, le Poro. Il a en outre invité les populations ainsi que tous ceux qui se réclament de la confrérie des Dozo, à pérenniser cet acquis. « D’autres tournées sont encore prévues. Notamment dans le Gontougo et le Bounkani où persistent des conflits agriculteurs-éleveurs », a-t-il annoncé.

Il a toutefois, l’appui institutionnel, matériel et financier de l’Etat, et des institutions internationales, afin de rehausser la portée de leur message, auprès des populations. Connus par le passé, comme des chasseurs traditionnels, pacifiques, et intègres, les dozos, ont été de plus en plus, pointés du doigt, à tort ou à raison, comme acteurs, durant la grave crise qui a secoué la Côte d’Ivoire de 2002 à 2011. Ce qui a terni leur image auprès d’une partie de la population. A travers cette tournée, la Fenacodoci, qui a vu le jour en 2011, entend au dire de son président, redorer également, le blason de la confrérie.

CASIMIR DJEZOU

