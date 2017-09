Yamoussoukro en Côte-d’Ivoire: Capitale Mondiale du café

L’honneur est échu à notre pays d’accueillir, pour la première fois de son histoire, une session du Conseil de l’Organisation Internationale du Café(OIC) qui tiendra sa 120e session et les réunions de ses organes subsidiaires.

Cette rencontre historique se tiendra du 25 au 29 septembre 2017, à Yamoussoukro, sous la présidence de Monsieur Aly Touré, Représentant Permanent de la Côte d’Ivoire auprès des Organisations Internationales de Produits de Base, Vice-président du Conseil, qui supplée Mme Tanya Menchi, des Etats-Unis d’Amérique.

Ce sera l’occasion pour le Gouvernement de Côte d’Ivoire et les représentants des producteurs de café de tirer parti de ces réunions, notamment en participant au 7e Forum Consultatif sur le Financement dans le Secteur du Café qui portera sur les défis de la durabilité du café et la façon dont la technologie peut aider la communauté du café, d’échanger au cours d’un séminaire sur les statistiques, d’échanger sur les performances et opportunités de la valeur ajoutée dans le secteur caféier africain, de présenter les conclusions de l’examen stratégique de l’Organisation Internationale du Café(OIC) dont le but est d’évaluer en étroite consultation avec les Membres du Groupe de travail, les autres Membres de l’OIC et le Secrétariat, l’axe stratégique et les priorités de l’Organisation et leur mise en œuvre, en vue de proposer des axes d’amélioration.

Fait à Yamoussoukro le 25 Septembre 2017

Commentaires Facebook

Commentaires