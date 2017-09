Côte d’Ivoire: L’Université de Cocody dément les rumeurs des suspension des cours et des examens (communiqué)

Les universités publiques et les écoles secondaires en Côte-d’Ivoire font face depuis quelques semaines à des mouvements de protestation. Ces mouvements ont totalement paralysé l’Université de Cocody à Abidjan ce lundi. Des rumeurs de suspension et des examens ont même fait le tour de cette université, la plus grande du pays. La présidence de cette université s’est donc sentie obligée de rassurer tous les partenaires académiques à travers un communiqué publié ce lundi.

