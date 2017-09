Méambly fait la promotion de la proposition de loi d’indemnisation des victimes en France

Réconciliation nationale

C’est depuis le vendredi 15 septembre 2017 que le Groupe parlementaire Agir pour le peuple, à travers son président l’honorable Méambly Evariste, a officiellement déposé à l’Assemblée nationale, une proposition de loi portant Indemnisation des victimes, « sœur jumelle » de la précédente proposition d’amnistie.

Concernant cette récente proposition de loi faite à leurs collègues, les députés du Groupe parlementaire Agir pour le peuple disent chercher à offrir aux victimes de la crise qu’a connu la Côte d’Ivoire, un cadre légal d’indemnisation qui répondrait à la jurisprudence et aux droits humains, et qui s’appuierait sur les principes de transparence, de neutralité, de solidarité nationale et d’humanisme.

Et pour la promotion de cette deuxième proposition de loi, le président Méambly a, une fois de plus, voulu en donner la teneur aux parlementaires français à travers une copie déposé à François Rugy, président de l’Assemblée nationale de France, le 19 septembre 2017, avant d’aller pour la troisième fois, recueillir les avis de l’ex-président Laurent Gbagbo à la prison de La Haye.

Ainsi dans ce même cadre, Monsieur Bernard Accoyer, Secrétaire général du parti Les Républicains et ancien président de l’Assemblée nationale Française de 2007 à 2012 proche de l’ex-président Nicolas Sarkozy et certains leaders de partis politiques français comme Madame Marine Lepen du Front National; Monsieur Jean-Luc Melenchon de la France insoumise ; Richard Ferran de La République en marche, ont également reçu copie de la proposition de loi portant Indemnisation des victimes du Groupe parlementaire Agir pour le peuple.

Il faut rappeler que ce fut aussi l’occasion pour le député Méambly de rencontrer le plus jeune député français en la personne de Monsieur Lenaïck Adam, député de la deuxième circonscription de la Guyane française, pour évoquer les opportunités d’un partenariat entre la Guyane et la région du Guemon et la possibilité d’une prochaine visite en Côte d’Ivoire pour visiter le Guemon et le Groupe parlementaire Agir pour le peuple.

Et comme pour la précédente loi portant amnistie, le député Méambly et ses collègues, ne voulant faire l’économie d’aucun effort pour la réconciliation en Côte d’Ivoire, ils ont pour information, déposé cette deuxième proposition de loi portant d’Indemnisation des victimes, à plus de 50 Ambassades et Consulats présentent sur le territoire national dont les Ambassades de Grandes Bretagne, des Etats Unis, de la France, du Canada, de l’Afrique du Sud pour ne citer que celles-là.

De même, la Haute autorité pour la bonne gouvernance en Côte d’Ivoire et plus d’une dizaine (10) d’Institution Internationales, dont entre autres l’Union africaine (Ua), le Conseil de l’entente, la Communauté humaine africaine ; l’Onu Femmes Côte d’Ivoire, la Représentation du Fonds monétaire international (Fmi), le Programme des Nations unis pour le développement (Pnud), l’Organisation internationale pour les migrations, la Coopération Technique Allemande pour le développement, ont reçu copie de de la proposition de loi du Groupe parlementaire du député Méambly Evariste et pourront éventuellement aider plus tard dans la recherche de financement additionnels pour l’Indemnisation des victimes .

Source : Service communication du président Méambly

