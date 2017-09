Côte-d’Ivoire: «Gbagbo a refusé que Abobo soit déclaré zone de guerre», Philippe Mangou à la CPI

Le Général Philippe Mangou était face aux juges de la Cour Pénale internationale (Cpi), lundi 25 septembre 2017, dans le cadre du procès contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, poursuivis pour des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Il doit être interrogé pendant au-moins 16 heures de temps (jusqu’au jeudi 28 septembre 2017) par la chambre du procureur, avant que la défense de Laurent Gbagbo et celle de Charles Blé Goudé prenne le relais pour le contre-interrogatoire.

Pour son premier jour face au bureau du procureur, celui qui était chef d’état-major de l’armée ivoirienne de 2004 à juillet 2011 (jusqu’à 3 mois après la fin de la crise post-électorale) a tenu à lever plusieurs zones d’ombre. Il a commencé par démentir les informations selon lesquelles la commune d’Abobo avait été déclarée zone de guerre pendant la crise post-électorale. Selon lui, cela n’a pu se faire parce que le Président Laurent Gbagbo l’avait refusé.

«La commune d’Abobo n’a jamais été déclarée zone de guerre. Trop de choses ont été dites sur ce sujet. D’aucun ont même dit que c’est de concert avec le Président de la République que la décision de déclarer Abobo zone de guerre a été prise. Ce n’est pas vrai. Cette histoire de déclarer Abobo zone de guerre était mon idée à moi. Mais, le Président Laurent Gbagbo a refusé. C’est moi qui suis allé voir le ministre de la défense d’alors (Alain Dogou. Ndlr) pour lui demander de faire la proposition au Président de la République. C’était une stratégie pour faire sortir les civils de la zone, et emmener les assaillants à reculer pour mieux les traiter. Mais, après avoir échangé avec le Président de la République, le ministre de la défense m’a appelé pour me dire que le Chef de l’Etat avait rejeté cette idée. Car, selon lui, il avait déjà déclaré la fin de la guerre dans le pays.

Et que, par conséquent, déclarer Abobo comme zone de guerre signifierait la reprise des hostilités dans le pays. Cette affaire s’est ébruitée, lorsque je me suis rendu sur notre base opérationnelle à Abobo pour informer mes hommes du refus du Président. Les militaires qui étaient là ce jour-là ont informé leurs camarades qui ont aussi informé leurs amis jusqu’à ce que les forces rebelles l’apprennent. Voilà comment l’affaire s’est ébruitée. Sinon, Abobo n’a jamais été déclarée zone de guerre », a-t-il précisé.

« Je ne dirigeais pas les troupes sur le terrain »

Le Général Philippe Mangou a également été interrogé sur la constitution de la chaîne de commandement des Forces de défense et de sécurité (Fds) pendant les affrontements armées de la crise post-électorale. Il a souligné qu’il ne pilotait pas directement les hommes sur le terrain.

« Je pilotais les opérations depuis mon bureau. Je ne maitrisais pas les troupes sur le terrain. J’étais en contact avec ceux qui dirigeaient sur le terrain. A savoir, le Général Détoh Létho Firmin et le Capitaine de Vaisseau-major, Konan Boniface. Ce sont eux qui dirigeaient les hommes engagés au combat. Moi, je leur donnais des instructions depuis là où j’étais, en fonction du rapport qu’ils me faisaient.

Étaient engagés dans les combats, les militaires, la marine nationale, les gendarmes et la police qui avaient été retenus. Je ne pouvais quand même réquisitionner à la fois tous les éléments de ces trois forces pour une opération. Ceux qui n’ont pas été cooptés pour les combats, étaient en attente d’intervention dans les casernes. Ceux-là étaient placés sous la responsabilité directe de leurs commandants. C’est-à-dire, les policiers étaient sous les ordres du Directeur de la police nationale Brédou M’Bia, le Commandant supérieur de la gendarmerie, Edouard Kassaraté gérait ses hommes en attente. Le Commandant des forces terrestres était Détoh Létho Firmin. Mais, déjà engagé sur le terrain, ses hommes en réserve étaient sous les ordres de son adjoint qui était le Colonel Bla. L’Amiral Vagba Fossigno (Commandant de la Marine nationale) garait ses hommes en caserne, etc. Alors, j’ai été surpris d’entendre des gens dire devant vous ici qu’ils étaient couchés chez eux à la maison. Et qu’ils ne savaient rien de ce qui se passait dehors », a-t-il lancé.

Il a précisé que durant la crise postélectorale, il recevait ses ordres directement du Président Laurent Gbagbo. « Je recevais mes ordres directement du Président Laurent Gbagbo. Nous avions deux moyens de communication. Soit, le Président me convoquai, soit, je demandais à le rencontrer. Pendant la crise, je l’ai rencontré le 10 décembre 2010, je l’ai rencontré au grand Palais de la Présidence de la République, dans son bureau, en compagnie de Feu le ministre Désiré Tagro. Entre le 24 et le 26 décembre, nous les Généraux lui avons fait un point de la situation à Abobo. Je l’ai ensuite rencontré le 11 mars 2011 au petit Palais de la Présidence de la République. Nous avons aussi eu plusieurs rencontres à sa résidence. Mais, souvent, les comptes rendus sont faits au téléphone», a-t-il précisé.

Il a évoqué ses relations avec le Général Dogbo Blé, alors Commandant de la Garde Républicaine. À ce sujet, Philippe Magou a dit avoir eu une relation professionnelle distante, durant ses 7 ans passés à la tête de l’état. Car, précisera-t-il, « en 7 ans passées à l’état-major, le Général Dogbo n’a assisté à une réunion à l’état-major que deux fois. Il m’a toujours fait venir des officiers pour le représenter. Il m’a même fait venir, un jour, un Lieutenant pour le représenter à une réunion. J’ai été obligé ce jour-là de mettre ce représentant à la porte. Toutes les fois où nous le sollicitions pour des rencontres à l’état-major, ou pour lui confier une mission, il nous disait qu’il avait quelque chose à faire avec le Président de la République. Donc, je faisais toujours attention », a-t-il révélé.

Jean Hubert Koffo

Afrikipresse

Commentaires Facebook

Commentaires