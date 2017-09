Les dérives de la presse en Côte-d’Ivoire: Maître Séri Zokou apporte un Démenti musclé à un article diffamant

La Haye, le 25 septembre 2017 A MONSIEUR LE DIRECTEUR DE PUBLICATION DU NOUVEAU COURRIER,

Objet : Droit de réponse Je vous adresse le présent courrier en réaction à un article paru dans LE NOUVEAU COURRIER du 22/09/2017 et intitulé « Mangou entre deux feux » signé d’un nommé Simplice Zahui, lequel écrit : «…pour Sery Zokou, avocat de la défense de Blé Goudé, ce n’est pas parce qu’un témoin est à charge qu’il est obligé d’accabler le président Gbagbo, parlant ainsi du Mangou (sic), contacté par la procureur de la CPI pour témoigner contre Gbagbo.

C’était au cours d’une conférence de presse dite à Abidjan ».

Ces assertions sont soutenues par une « Une » des plus tendancieuses qui énonce : « Un avocat de la défense fait des révélations sur le témoignage de Mangou » avec en illustration une photo de l’équipe de défense du Ministre Charles Blé Goudé. C’est avec une stupéfaction mêlée de consternation que j’ai découvert à l’occasion d’une revue de presse ce 25 septembre ces propos qui me sont faussement attribués, puisque n’ayant jamais été tenus aussi bien au journaliste concerné ou à tout autre journaliste que dans le cadre d’une conférence publique, de surcroît à Abidjan ; ne jouissant pas du don d’ubiquité, comment pourraisje me trouver à la fois en côte d’ivoire et en Europe au même moment ?

En tout état de cause, conformément aux règles auxquelles je suis astreins en ma qualité d’avocat, il m’aurait été impossible d’entretenir quiconque et à fortiori un journaliste à propos d’un témoin appelé à la barre.

En conséquence, je vous prie de prendre note de mes plus vives protestations face à ce procédé dont l’irresponsabilité le dispute à la violation des règles déontologiques qui régissent le noble métier de journaliste.

Je vous invite dès lors à publier le présent droit de réponse dans votre plus prochaine parution et dans les mêmes conditions que l’article et la « Une » incriminés. La présente vous est adressée sous toutes réserves et sans préjudice d’actions complémentaires dont je me réserve le droit.

Maître Seri S. ZOKOU

Avocat au Barreau de Bruxelles Membre de l’équipe de défense du Ministre Charles Blé Goudé

Commentaires Facebook

Commentaires